Die Balearen erweisen sich in diesem Jahr wieder einmal als Treffpunkt für die Schönen und Reichen. Kein Wunder also, dass sich auch zahlreiche Luxusyachten in den Gewässern vor Mallorca tummeln. Zwei Exemplare sind jetzt vor der Bucht von Puerto Portals gesichtet worden.

Eine davon ist die U-81, eine 80,1 Meter lange Motoryacht, die in den Vereinigten Arabischen Emiraten gebaut und 2022 ausgeliefert wurde und vor allem durch ihre ungewöhnliche Form auffällt. Dabei handelt es sich um ein Flaggschiff von Damen Yachting. Es gehört Graeme Richard Hart, einem neuseeländischen Milliardär und der reichsten Person des Landes. Er zieht es vor, sich aus den Medien herauszuhalten und tritt nur selten in der Öffentlichkeit auf. Laut dem englischsprachigen Wirtschaftsmagazin Forbes war Hart im März 2022 die 274. reichste Person der Welt. Im vergangenen Jahr wurde Hart in die New Zealand Business Hall of Fame aufgenommen.

U-81 wird von zwei Caterpillar-Dieselmotoren angetrieben, die ihr eine Höchstgeschwindigkeit von 16 Knoten verleihen. Ihre Reisegeschwindigkeit beträgt 12 Knoten, und sie hat eine geschätzte Reichweite von über 5000 Seemeilen. Die Yacht verfügt außerdem über einen voll ausgestatteten Fitness- und Wellnessbereich. Sie kann acht Gäste in vier Kabinen beherbergen und hat eine Besatzung von 16 Personen. U-81 segelt derzeit unter der Flagge der Marshallinseln.

Nur wenige Meter von der U-81 entfernt fällt auch eine Azimut-Superyacht ins Auge, die vermutlich gechartert wurde. Bei Azimut Yachts handelt es sich um einen italienischen Yachthersteller mit Sitz in Viareggio, Italien. Es wurde 1969 von Paolo Vitelli gegründet. Das Unternehmen begann mit dem Chartern von Segelbooten und entwickelte sich später zu einer großen Luxusyacht-Bauindustrie.