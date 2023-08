Die einen sehnen sich nach Sonne und Meer, andere sehen in Deutschland keine berufliche Perspektive mehr. „Goodbye Deutschland! Die Auswanderer” begleitet Paare und Familien auf ihrem großen Schritt in ein fremdes Land, das viele nur aus unbeschwerten Urlaubstagen kennen. Doch viele der Auswanderer stellen erst vor Ort fest, dass es überall bürokratische Hürden gibt und dass weder Jobs noch Wohnungen nur auf sie warten.

Die Folge „Vor oder Zurück im Business?” der Doku-Soap wird am Montag, 21. August, ab 20.15 Uhr auf Vox gezeigt.

Nach der Trennung von Peggy Jerofke will Steff Jerkel mit Geschäftspartnerin Helena eine Sportbar in Cala Rajada eröffnen. Helena gibt gerade ihr gesamtes Leben in Deutschland auf und lädt Steff zur großen Abschiedsparty in ihrer Kneipe „Helenas Eckstall” nach Gießen ein. Doch vor dem ersten Aufeinandertreffen mit Helenas Familie und Freunden hat Auswanderer Steff doch ganz schön Bammel.

Ebenfalls zu sehen in der Folge: Wird es das traurigste Jubiläum, das Mallorca je gesehen hat? Friseurmeisterin Andrea Goebel feiert mit ihrem Salon „Modern Style” 20-Jähriges auf der Insel. Eine Auswanderer-Erfolgsgeschichte. Doch Andrea überlegt, den Laden aufzugeben. Und das Aus auf der Jubiläumsfeier zu verkünden. Nur wie soll sie das ihren treuen Kunden beibringen? Macht Andrea doch noch einen Rückzieher?

Außerdem geht es in der Folge auch noch um Yvette und Georg, die im Südosten Mallorcas von ihrem eigenen Restaurant träumen. Mit gehobener Küche, Bio-Produkten und einer erlesenen Cocktailkarte. Doch die Eröffnung wird zur Zerreißprobe: Ärger mit dem Nachbarn, Baustopp: immer wieder müssen die Auswanderer das Opening verschieben ...