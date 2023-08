Heiße Schlitten, Oldtimer und Youngtimer fahren am 1. September beim ersten Cannonball-Event im Südwesten der Insel für einen guten Zweck, wobei der Start um 9.30 Uhr in Port Adriano ist. Organisiert wird die Charity-Veranstaltung vom Schönheitschirurgen Dr. Christian Wolf, der neben Wien, Salzburg und München auch eine Praxis auf der Baleareninsel hat. Die Erlöse der Startgelder sowie der Charity-Auktion im Rahmen der Abendveranstaltung gehen an das österreichische Projekt "Herzkinder in Bolivien" von Dr. Walther Jungwirth und an den mallorquinischen Hilfsverein Si Mallorca, der benachteiligte Familien unterstützt.

Unter den prominenten Gästen, die ihre Teilnahme bereits zugesagt haben, befinden sich unter anderem das deutsche TV-Reality-Paar Caro und Andreas Robens, die ehemalige Miss-Austria Carmen Knorr, das Fitness- und Lifestyle Paar Christine und Michael Alois Wagner sowie die Ballermann-Sängerin Biggi Bardot. Veranstalter Dr. Christian Wolf und die ehemalige

Die Teilnahmegebühr beträgt als Fahrer 890 Euro und als Co-Pilot 390 Euro (Anmeldung per E-Mail: info@charitymallorca.com). Wer kein eigenes Classic Car besitzt, kann im Classic-Mietwagen teilnehmen. Besonders interessant ist, dass die Regulatorien besagen, dass jedes Team schätzen muss, wie lange es unterwegs sein wird. Nicht der schnellste Wagen gewinnt, sondern Fahrer, die mit der geringsten Abweichung zur geschätzten Zeit die Ziellinie überqueren. Die Strecke bleibt geheim, nur Piloten und Beifahrer kennen das Roadbook. Neben dem Abendessen und einem musikalischen und bunten Rahmenprogramm stehen auch die Siegerehrung und eine Charity-Tombola mit wertvollen Preisen auf dem Programm.