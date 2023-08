Ein zum Bersten voller Terminkalender hält sie nicht davon ab, sich ein paar freie Tage auf Mallorca zu gönnen: Fernab vom medialen Rampenlicht verweilt das US-amerikanische Topmodel Emily Ratajkowski in diesen Tagen auf der Insel. In den sozialen Netzwerken teilte die 32-Jährige ein Foto von sich und ihrem Sohn Sylvester Apollo Bear in der Cala Deià im Norden der Insel.

Ratajkowski wurde in London geboren, wuchs jedoch in San Diego (Kalifornien) auf, und verbrachte viele Sommer in ihrer Kindheit auf Mallorca. In der Vergangenheit war sie aber lange Zeit – über zehn Jahre – nicht mehr auf den Balearen und stattete dem Archipel erst im vergangenen Sommer wieder einen Besuch ab. Das Model, die durch seinen halbnackten Auftritt in dem Musikvideo "Blurred Lines" im Jahr 2013 von Robin Thicke und Pharrell Williams schlagartig berühmt wurde, kaufte vor einiger Zeit ein kleines Landhaus im Inneren der Insel. Bei ihren Aufenthalten auf Mallorca, die Ratajkowski mittlerweile zu einer Gewohnheit in den Sommermonaten machen möchte, pflegt sie sich unauffällig und normal wie eine Residentin oder Einheimische zu verhalten. Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Emily Ratajkowski (@emrata) In einem früheren Post auf Instagram, den sie mit ihren 30 Millionen Followern teilte, schrieb sie auf Katalanisch: "Mallorca és màgica. Cada vegada que torno tinc la sensació que torno a casa. Tinc la sort de tenir aquesta illa com a part de la meva vida i ara també la del meu fill." Auf Deutsch übersetzt heißt das: "Mallorca ist magisch. Jedes Mal, wenn ich zurückkomme, habe ich das Gefühl, dass ich nach Hause komme. Ich habe das Glück, dass diese Insel zu meinem Leben gehört und jetzt auch zu dem meines Sohnes." Ihr zweijähriger Sohn stammt aus der Beziehung mit dem Produzenten Sebastian Bear-McClard stammt, mit dem sie vier Jahre lang verheiratet war.