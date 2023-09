Nie wurde in Spanien eine schwerere Melone gewogen als die, die der junge Mallorquiner Llorenç Soler jüngst beim großen Melonenwiegen in Badajoz (Extremadura) präsentierte. Sein Inselgewächs brachte stolze 31,6 Kilo auf die Waage. Damit gewann Soler nicht nur den Wettbewerb, sondern darf sich auch spanischer Melonenkönig nennen. Denn niemals zuvor wurde bei einem Melonenwiegen im Land ein schwereres Exemplar eingereicht.

Die Veranstalter wollen nun sämtliche Unterlagen der Rekord-Melone auch bei Guinness World Records einreichen. Möglicherweise landet Soler und damit Mallorca dann auch im Buch der Rekorde. Bei Soler's Melone handelte es sich um eine Wassermelone vom Typ North Carlina. Eine solche steht bereits im Guinness Buch der Rekorde, jedoch nicht wegen ihres Gewichts, sondern wegen ihrer Größe.

Llorenç Soler (l.) mit der Siegermelone.

Auch an diesem Sonntag will Soler, der die Melonen auf dem Hof seiner Großeltern zwischen Felanitx und Porreres anbaut, erneut eine Riesenfrucht präsentieren, dieses Mal beim Volksfest in Villafranca auf Mallorca, der "Melonenhauptstadt" der Insel. Dort gewann Soler den Titel des Melonenkönigs bereits 2021, damals mit einer 24-Kilo-Frucht. Bis heute wurde in Villafranca kein schwereres Exemplar mehr gewogen.