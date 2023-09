Mallorca scheint es auch ihr angetan zu haben: Michelle Obama, die ehemalige First Lady der USA, verbringt aktuell einige Tage auf der Insel. Am Montag ist sie in einem bekannten Restaurant im Luxushafen Puerto Portals gesichtet worden, dort aß sie mit Freunden zu Mittag. Zu diesem Zeitpunkt soll der Hafen von Puerto Portals, der im Südwesten der Insel liegt, menschenleer gewesen sein und auch Yachtarbeiter erkannten die Prominente nicht. So konnte sie in aller Ruhe mit ihren Freunden essen. Laut Informationen der MM-Schwesterzeitung "Última Hora" probierten sie sich durch die Karte, dazu gab es Cocktails, Bier und Wasser.

Das Restaurant bietet Blick aufs Meer und die Promis saßen in einem abgetrennten Bereich. Michelle Obama war in Begleitung von Freunden, die sie auf Mallorca besucht, und zwar den US-Botschafter James Costos und seinen Ehemann Michael. Michael S. Smith ist Interior Designer und hat in der Vergangenheit das Weiße Haus umgestaltet und dekoriert. Das Paar soll laut der spanischen Tageszeitung an einer Küste Mallorcas eine Immobilie besitzen. Natürlich ist das Mittagessen von zahlreichen Sicherheitsmitarbeitern geschützt worden, allesamt trugen sie kugelsichere Westen und Funkgeräte im Ohr. Michelle ist mit einem lässigen Urlaubs-Outfit abgelichtet worden. Michelle Obama ist am Montagmittag auf Mallorca gesichtet worden. Foto: Julian Aguirre Ähnliche Nachrichten Megayacht von Obama-Freund George Leon kreuzt vor Mallorca Mehr ähnliche Nachrichten Sie wurde mit einem schwarzen Oberteil mit goldenen Applikationen, schwarzen Shorts, braunen Slippern und einem passenden Haarband fotografiert. Es ist nicht das erste Mal, dass die ehemalige First Lady der USA auf Mallorca zu Besuch ist. Schon im August 2017 und auch im darauffolgenden Jahr verbrachte Michelle Obama einige Tage auf Mallorca. Damals wohnte sie unter anderem auf einem Anwesen Ses Planes, das Marieta Salas gehört. Sie ist die Ex-Frau eines georgischen Prinzen und eine enge Bekannte des spanischen Königs Juan Carlos. I. Michelle Obama hatte im Jahr 2018 auch gemeinsam mit der Königin Doña Sofia Mittag gegessen. Erst vor fünf Tagen war der letzte öffentliche Auftritt von Barack und Michelle Obama, die gemeinsam die US Open in New York City besuchten. Auf den sozialen Netzwerken teilte das Paar Fotos vom Turnier und Michelle Obama gratulierte am Montagabend US-Sängerin Beyoncé zum Geburtstag. Fotos oder Videos von ihrem Mallorca-Urlaub gab es aber erst einmal nicht zu sehen.