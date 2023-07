Riesige Privatyachten mit Helikopter an Bord fallen selbst in eingefleischten Superyacht-Destinationen wie Mallorca auf, wo man an solch dicke Pötte eigentlich gewöhnt ist. Gutes Beispiel dafür ist die Sea Huntress, die vor wenigen Tagen in der Nähe von Puerto Portals gesichtet wurde. Die 55 Meter lange Motoryacht gehört dem US-Milliardär George Leon, einer der engsten Freunde von Ex-Präsident Barack Obama, der zusammen mit seiner Frau Michelle schon öfter auf dem Boot von Leon Urlaub machte. Die 2020 komplett modernisierte Sea Huntress wird derzeit vom Broker-Unternehmen Camper & Nicholsons zum Preis von 29,7 Millionen Euro angeboten. Camper & Nicholsons ist in Palmas Marina La Llonja mit einer eigener Dependance ansässig.

Die Sea Huntress lief 1997 in Holland vom Stapel. Auf den drei Decks sind neben großzügigen Salons, Esszimmer, Küche und Bädern auch sechs Kabinen für insgesamt 14 Gäste untergebracht, in den Crew-Kabinen ist Platz für 14 Mann Besatzung. Angetrieben wird die schwimmende Villa von zwei Caterpilar-Triebwerken mit insgesamt 2600 PS Leistung. Die Reisegeschwindigkeit liegt bei 12 Knoten (etwa 20 km/h), unter der die Yacht bei vollen Tanks theoretisch knapp 6000 Meilen weit kommen könnte. George Leon ist unter anderem Miteigentümer der US-Werbeagentur Hawthorne Advertising, zu deren Kunden unter anderem die französischen Kosmetiklabels L´Oreal und La Roche gehören.