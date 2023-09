Seit Monaten ist die Gerüchteküche am Brodeln gewesen und ja, es stimmte: Naddel sollte am kommenden Sonntag, 10. September, endlich wieder auf Mallorca auftreten. Genauer gesagt, in Krümels Stadl in Peguera. Im Vorfeld wurde wochenlang geplant, Plakate sind gedruckt worden, alles war vorbereitet – doch in letzter Sekunde ist der Auftritt am Dienstagabend abgesagt worden. "Ich bin aus allen Wolken gefallen", erzählt Wirtin Krümel, als sie am selben Abend die MM-Redaktion benachrichtigt. Sie habe noch einen guten Flug wünschen wollen und prompt kam die Absage per WhatsApp-Sprachnachricht.