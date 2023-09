Es war am 6. August 1973 als die sogenannte "Sociedad Suiza de Baleares" als Art Heimatverein der auf der Insel ansässigen Schweizer in Palma gegründet wurde. Die "Schweizer Kolonie" bestand damals hauptsächlich aus jungen und berufstätigen Schweizern und Schweizerinnen. Auch Federico Knuchel war im Auftrag eines Zürcher Unternehmens auf Mallorca tätig. Anlässlich eines Kurzaufenthaltes in Barcelona lernte er den dortigen"Schweizerklub" kennen. Zurück auf der Insel, ließ ihn die Idee, einen eigenen Heimatverband zu gründen, nicht mehr los.

Mit Unterstützung des damaligen Schweizer Konsuls in Palma, Jean-Claude Noverraz, wurde Kontakt mit den ansässigen Landsleuten aufgenommen, um deren Meinung zur beabsichtigten Gründung eines Schweizer Klubs kennenzulernen, mit dem Ziel, die Bande und Zusammengehörigkeit unter den auf den Balearen lebenden Landsleuten zu pflegen sowie die Verbundenheit zwischen der Schweiz und Spanien zu fördern. Als Folge dieser Kontakte und Vorarbeiten gründete Federico Knuchel (Präsident 1973-1988) schließlich die "Sociedad Suiza de Baleares". Bemerkenswert ist, dass die ersten Mitglieder mehrheitlich aus der Romandie stammten und in den ersten Jahren nach der Gründung im Klub vorwiegend Französisch gesprochen wurde. Das Klubleben besteht seit Beginn primär aus der Durchführung von Ausflügen und Besichtigungen sowie der Organisation des jährlich wiederkehrenden Nationalfeiertages am 1. August und den Weihnachtsfeiern. Abgesehen vom normalen Klubgeschehen waren sporadisch immer wieder interessante Momente und Ereignisse zu verzeichnen, wie die Wahl von Federico Knuchel zum Mitglied der Auslandschweizerkommission, verschiedene Besuche der jeweiligen Schweizer Botschafter aus Madrid sowie der inoffizielle Besuch von Bundesrat Pierre Graber und Bundesrat Georges-André Chevallaz. Um das 50-jährige Bestehen des Klubs zu feiern, hat der derzeitig und seit 2011 amtierende Präsident, Fridolin Wyss, alle Mitglieder und Freunde des Clubs zu einem gemeinsamen Mittagessen am Mittwoch, den 13. September, 12.00 Uhr, im Restaurant des Golfclubs Alcanada in Alcudia eingeladen. Dieser Anlass soll es den Mitgliedern, nebst einem kurzweiligen Zusammensein auch erlauben, Rückblick zu halten und Erinnerungen auszutauschen. Weitere Info unter www.chcb.club oder Tel. 971-875194