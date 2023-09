Fünf Kinder, zwölf Enkel und 14 Urenkel: Der Bürgermeister von Calvià im Südwesten von Mallorca, Juan Antonio Amengual, hatte am Freitag unzählige Hände zu schütteln, als er dem Oberhaupt der Familie, der rüstigen Seniorin Natividad Fernández Moreno, zum 100. Geburtstag gratulierte. Die Jubilarin ist seit 47 Jahren in Calviàs Küstenort Peguera zu Hause.

Auf die Frage des Bürgermeisters, wie man es erreiche, bei voller Gesundheit 100 Jahre alt zu werden, ließ Natividad den Alkalden nicht lange im Unwissen: „Wenig essen, viel schlafen und jeden Tag ein Glas Wein trinken“, verriet sie ihm das Geheimnis ihres langen Lebens.

Die Nachbarschaftsvereinigung von Peguera und Cala Fornells hatte für das „Geburtskind“ eine Gedenktafel organisiert, die ihr der Bürgermeister samt einem Blumenstrauß auch im Namen des Gemeinderats überreichte.

Natividad Fernández wurde am 8. September 1923 in der Ortschaft Torres in der Region Sierra Magina bei Jaén geboren. Sie lebte dort, bis sie nach Jaén und später nach Madrid zog. 1976 übersiedelte sie dann nach Mallorca. Die Frau schenkte sechs Kindern das Leben, von denen jedoch eines bereits gestorben ist. Vier ihrer Kinder leben auf Mallorca, das fünfte pendelt beruflich zwischen Madrid und der Insel.

Hinzu kommt der reichliche Nachwuchs von 26 Enkel- und Urenkeln. Im Gemeindezentrum von Peguera fand dann zum 100-Jährigen eine riesige Feier mit weiteren Angehörigen, Freunden und Bekannten sowie Bürgermeister Amengual statt. MM wünscht der Seniorin ebenfalls alles Gute für das Jubiläumsjahr.