Es wird das Golf-Event des Jahres! Am 7. Oktober lädt MM zum Gala Golfturnier nach Golf de Andratx. Die wie üblich vom renommierten Immobilienunternehmen „Minkner & Bonitz” in Santa Ponça gesponserte Veranstaltung wartet in diesem Herbst mit zahlreichen neuen Überraschungen auf, deren Details in den kommenden Zeitungsausgaben bekannt gegeben werden.

Eines schon mal vorweg: Statt direkt im Anschluss an das Turnier findet die Siegesfeier im Rahmen einen großen Abend-Gala im Yachtclub von Andratx statt. Auf dem Programm stehen dort unter anderem ein Welcome-Cocktail mit anschließender Modenschau, ein glamouröses Gala-Dinner, Live-Musik sowie eine Tombola mit zahlreichen, teils hochkarätigen Preisen. Man darf also gespannt sein. Auch am eigentlichen Turniertag dürfen sich die Gäste auf unvergessliche Erlebnisse freuen. Los geht es wie immer mit einem Frühstück im Clubrestaurant Campino und einem Welcome Pack für alle Teilnehmer. Am Halfwayhouse verwöhnt kein anderer als der bekannte Gourmetkoch Gerhard Schwaiger die Spieler mit Köstlichkeiten. Turnierstart ist um 9 Uhr, die Abendveranstaltung beginnt um 19 Uhr. Das Startgeld beträgt 159 Euro inklusive Abend-Gala. Anmeldung unter www.golfdeandratx.com