Wer zwischen September und Oktober auf Mallorca unterwegs ist, sollte seine Lederhosen und feschen Dirndl aus dem Schrank kramen und sie vorsichtshalber mit in den Reisekoffer packen. Denn: Auch auf der Baleareninsel heißt es bald wieder: Oans, Zwoa Gsuffa. So wird auf Mallorca wieder das Oktoberfest gefeiert.

Das geht zum Beispiel in der Veranstaltungsfinca House of Son Amar, die sich in der Gemeinde Bunyola auf der Landstraße zwischen Palma und Sóller befindet. Vom 29. September bis einschließlich 14. Oktober werden jeweils von freitags bis sonntags nehmen literweise Bier bayrische Spezialitäten wie Bratwurst, Brezel und Obazda gereicht. Musikalisch untermalt werden die Feierlichkeiten mit Live-Bands und dem ein oder anderem deutschen Song. Tische können auf der Webseite reserviert werden. Der Eintritt kostet fünf Euro pro Person.

Die Eventfinca ist durch durch seine beiden Shows "Ohalá" und "Exhibit Air" bekannt. Noch bis Oktober werden dort vor allem Akrobatik-Kunststücke, die von Musik und Lichteffekten begleitet werden. Kombiniert wird die Show mit Flamenco-Tanzeinlagen. Die Show wird immer freitags und samstags um 22 Uhr gezeigt. Einlass ist ab 21.15 Uhr und die Ticketspreise liegen zwischen 27,50 und 125 Euro pro Person.