In dem Ort Llucmajor im Süden von Mallorca ist am Wochenende eine schräge Messe namens "Frikijor" über die Bühne gegangen. Besonders Fans von fernöstlichen Gepflogenheiten und Speisen kamen auf ihre Kosten. Die "Frikijor" fand im Vorfeld eines größeren Straßenevents namens "Mostra Llucmajorera" statt.

Beobachtern zufolge zog es bei bestem sonnigen Frühherbstwetter Hunderte in die Straßen des von nicht wenigen Deutschen bewohnten Ortes. Die Besucher ergötzten sich an verkleideten Zeitgenossen, die etwa Figuren aus dem Film "Herr der Ringe" nachstellten. An Ständen wurden japanische Manga-Comics feilgeboten, auch Musik aus jenem Land und aus Korea wurde gespielt. Es konnte asiatisches Essen verspeist werden, bei Laserkämpfen hatten nicht wenige Spaß.

Schräge Tätigkeiten oder Hobbys werden in Spanien als "friki" bezeichnet. Dazu gehört etwa der Modellbau oder das Sammeln von ungewöhnlichen Objekten wie etwa Plastikschwertern oder Korkenziehern. Als "friki" gilt mitunter auch, wer sich merkwürdig kleidet. Die Bezeichnung hat einen zugleich verwunderten und wohlmeinenden Beiklang.

Am kommenden Wochenende geht es auf den Straßen von Llucmajor um "Geist und Gesundheit". Erstmals wird dort zu diesem Thema eine "fira" abgehalten. Die eigentliche "Mostra Llucmajorera" beginnt am 13. Oktober. Das Treiben, das Ausstellungen, Umzüge mit Riesenfiguren ("Gegants") und musikalische Auftritte beinhaltet, dauert dann bis zum 15. Oktober.