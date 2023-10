Nachdem es im vergangenen Jahr Mallorca-Sänger Ikke Hüftgold fast mit seinem Song "Lied mit gutem Text" für Deutschland zum Eurovision Song Contest geschafft hatte, könnte es auch bei der Ausgabe des deutschen Vorentscheids im kommenden Frühjahr wieder einen Beitrag von Mallorca geben. Wie am Montag bekannt wurde, hat sich das Duo "Janesa" für die Auswahl-Show beworben.

Janesa, das sind Vanessa Pilar und Jake Tarantino. Tarantino ist bereits durch Presse und Medien bekannt, da er als Schauspieler, Regisseur, Musiker, Drehbuchautor und aktuell auch als Reporter aktiv ist. Pilar lebte zwölf Jahre in Deutschland, bevor sie vor zwei Jahren wieder nach Mallorca zog. Bis Ende September arbeitete sie noch an der Rezeption einer Hotelkette. Diesen Job hat sie jetzt aufgegeben, denn ihr Ziel ist es, die Musik zu ihrem Lebensinhalt und zum Beruf zu machen.

Pilar und Tarantino haben sich zufällig bei einer Straßenumfrage kennengelernt. Dabei, so heißt es in einer Pressemitteilung, sei das Gespräch eher zufällig auf die gemeinsame Leidenschaft für Musik gekommen. Dazu kommt, dass beide Künstler 2002 in Spanien geboren wurden. Vanessa im katalanischen Arbeca, Jake in Palma de Mallorca, wo auch beide ihren Lebensmittelpunkt haben.

Der Nachweis über die eingereichte Bewerbung.

Nachdem sie einen ersten gemeinsamen Song aufgenommen hatten, kam ihnen die Idee, diesen beim deutschen Vorentscheid zum Eurovision Song Contest (ESC) einzureichen. "Todo el mundo" bestehe aus einem spanischen und englischen Text und habe eine klare Botschaft: Zusammenhalt und Frieden auf der Welt. Das Lied, so die Musiker, sei "eingängiger Reggaeton", der sofort ins Ohr gehe.

Zum deutschen Vorentscheid "Unser Lied für Liverpool" hatte es im vergangenen Jahr Ballermann-Sänger Ikke Hüftgold geschafft. Er wurde mit "Lied mit gutem Text" geteilter Zweiter, musste sich nur der Rockband "Lord of the Lost" geschlagen geben, die beim ESC dann aber Letzter wurde.