"Das ist ein Fall für die Behörden." Der deutsche Mallorca-Urlauber Christian Althoff hat sich an diesem Donnerstag bei der MM-Redaktion gemeldet, um auf einen mutmaßlichen Fall von Tierquälerei aufmerksam zu machen. Seit mehreren Tagen beobachtete der Anrufer, der in der Nähe der Cala Sant Vicenç Urlaub macht, wie ein Mann ein ausgewachsenes Schwein in einem Mini-Camper hält.

Von seinem Hotelbalkon aus wurde der deutsche Tourist eines Tages auf das ausgewachsene Tier aufmerksam, das scheinbar in einem auf dem Parkplatz abgestellten Wohnmobil haust. Ein Mann hatte am vergangenen Mittwoch eine Rampe an das Fahrzeug montiert und wenige Minuten später das Schwein hinausgeführt. Nach einem etwa 20-minütigen Spaziergang wurde es schließlich wieder in den umgebauten Lieferwagen verfrachtet. Kurze Zeit später fuhr der Mann weg und überließ dem Tier seinem Schicksal. Christian Althoff fand den Vorfall seltsam und meldete sich umgehend bei den lokalen Medien auf der Insel. "Obwohl der Mini-Camper unter einem Baum geparkt ist, scheint tagsüber einige Stunden frontal die Sonne auf das Fahrzeug. Alle Fenster sind zudem abgedeckt. Ich weiß natürlich nicht, wie es im Innenraum des Wohnmobils ausschaut, aber eine artgerechte Haltung ist das nicht", so Christian Althoff gegenüber MM. "Ich habe auch darüber nachgedacht, die Polizei einzuschalten, habe es aber bisher nicht getan." Auch ein weiterer britischer Urlauber, der im selben Hotel wohnte, war auf den abgestellten Mini-Camper und das Schwein aufmerksam geworden. Der Tourist aus Großbritannien ist mittlerweile wieder in seinem Heimatland.