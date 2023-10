Das 35-jährigen Bestehens des Deutschen Facharztzentrums im Südwesten von Mallorca ist ordentlich gefeiert worden. Nach dem Golfturnier im T-Club Calvià, das vom Mallorca Magazin mit gesponsert wurde, fand im Anschluss ein Gala-Dinner im italienischen Restaurant Campino in Camp de Mar statt. Geladen waren rund 300 Gäste, darunter der deutsche Sportfunktionär und ehemaliger Fußballspieler Michael Zorc, Sänger und Schauspieler Alex Jolig, Unternehmer Klaus-Michael Kühne mit Ehefrau Christine sowie Moderatorin Sabine Christiansen mit Ehemann Norbert Medus.

Für die Zukunft plant das Führungsquartett des deutschen Facharztzentrums unter Per Baar, Andreas Leonhard, Birgit Büngeler und Ulrich Esser eine zentrale Klinik aufzubauen, die den Bewohnern im Südwesten der Insel den Gang zum Arzt in Palma ersparen soll. Zur Expansion des Facharztzentrums gehört zudem ein Holistic Center in der Nähe von Palmanova (MM berichtete) . Ziel ist es, diverse Spezialisten direkt an einem Standort zu haben.