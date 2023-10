Jeder kennt diese Tage, an denen nichts läuft wie geplant und man besser im Bett liegen geblieben wäre … bei Dieter Bohlen war es gleich eine ganze Woche. Denn in den vergangenen Tagen hat ihn auf Mallorca eine Pechsträhne beschäftigt. Am Freitag hat er sich bei seinen Instagram-Fans gemeldet und Dampf abgelassen: "Ich hatte eine Woche auf Mallorca – meine Fresse", fing er – offensichtlich genervt – an zu erzählen. Es hat einige technische Probleme in seinem Haus auf Mallorca gegeben. "Erstmal: Meine Schließanlage ist ausgefallen, alle Türen gingen nicht mehr auf und nicht mehr zu", erzählte er.

Ähnliche Nachrichten DSDS: Dreharbeiten mit Bohlen, Lombardi & Co. auf Mallorca Mehr ähnliche Nachrichten "Ich habe deutsche Schlösser, vom Allerfeinsten, und die haben das natürlich nicht hingekriegt", beklagte sich der Entertainer über die Handwerker. Jetzt sollen die neuen Schlösser doch aus Deutschland geliefert werden, löste er das Geschehene auf. Das werde allerdings noch ein bisschen dauern, meinte der DSDS-Juror: "Das dauert jetzt vier Wochen, bis ich die Bude wieder auf- und zuschließen kann." Doch das war längst nicht alles! Die Horrorwoche von Dieter Bohlen auf Mallorca ging noch weiter, denn in seinem Haus hatte es in dieser Woche einen Rohrbruch gegeben, wie er erzählt. "Vorgestern war dann der Hammer: Da ist ein Rohr gebrochen und ich stand wirklich bis zu den Knöcheln im Wasser", erzählte der Modern Talking-Sänger. Um sich von den Strapazen zu erholen, ist er jetzt erstmal für eine Woche in Deutschland. Aber auch dort hat er einiges zu tun, denn er ist auf der Suche nach Juroren für die neue Staffel "Deutschland sucht den Superstar". Der Pop-Titan ist seit Jahren eng mit Mallorca verbunden. Er hat eine Immobilie im Südwesten der Insel, davor besaß er eine in Cala Rajada. In der Vergangenheit wurden auch DSDS-Recalls auf Mallorca aufgezeichnet, die aktuellste Folge ist im April dieses Jahres ausgestrahlt worden. Ein angeblicher Streit zwischen Dieter Bohlen und Sängerin sowie Ex-DSDS-Jurorin Katja Krasavice hatte in Deutschland für Schlagzeilen gesorgt.