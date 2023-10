Mallorca in den US-Medien! Ein Kellner im Tramuntana-Ort Port de Sóller sorgt nach dem Auftritt der US-Schauspielerin Chelsea Handler in der Late-Night-Show "The Tonight Show" des Talkmasters Jimmy Fallon seit diesem Wochenende in den Vereinigten Staaten für Aufsehen. Die 48-jährige Komikerin postete am vergangenen Mittwoch in ihrer Instagram-Story ein Bild von sich, auf dem sie dem lächelnden Mann einen Kuss auf die Wange drückt.

Chelsea Handler hat sich auf und in Mallorca "verliebt"! "Das ist mein Baby", betitelte sie das Bild. "Er ist voller Liebe und Positivität und sein Körper ist mein Wunderland. Ich liebe mein Baby und jetzt kann ich wieder zur Arbeit gehen", fügte sie in Anspielung auf den Hit "Your Body Is a Wonderland" von Sänger John Mayer aus dem Jahr 2001 hinzu. Doch bei dem chilenischen Barman aus Sóller handelt es sich nicht um einen neuen Lebensgefährten oder Liebhaber. Die US-Schauspielerin erklärt: "Ich habe keinen neuen Freund auf Instagram angekündigt. Dieser Mann ist der Barkeeper direkt neben meinem Haus auf Mallorca und deshalb ist er mein Baby. Er ist mein Baby, weil er mir so viele Drinks gemacht hat." Der Barmann selbst nimmt den Instagram-Post der US-Schauspielerin ebenfalls mit Humor: "Ich bin wohl jetzt berühmt. Viele unsere Gäste haben mich nach dem Talkshow-Auftritt angesprochen." Chelsea Handler und er seien gute Freunde. "Während ihrer Mallorca-Aufenthalte verbringt sie regelmäßig Zeit hier und bestellt den ein oder anderen Drink. Bei dem Lokal handelt es sich um die Bar "Minibar". Das Lokal wird nicht nur von Touristen, sondern auch Einheimischen besucht. Von dort aus kann man im Sommer bei Snacks und kühlen Getränken die Sonne im Mittelmeer untergehen sehen. Chelsea Handler hat seit mehreren Jahren eine Sommerresidenz in Port de Sóller. 2015 wurde ihr Anwesen umfangreich renoviert. Sie ist nicht nur Schauspielerin, sondern auch Komikerin, Besteseller-Autorin und Produzentin. Nach Anfängen als Stand-up-Comedian in den späten 1990er Jahren wurde Chelsea Handler ab 2004 durch Auftritte in Shows wie Girls Behaving Badly und The Bernie Mac Show einem größeren Fernsehpublikum bekannt. 2010 moderierte sie als erste Frau seit 16 Jahren in der Geschichte der Preisverleihung die MTV Video Music Awards 2010. Von 2007 bis 2014 moderierte sie ihre eigene Late-Night-Show.