Der perfekte Ort, um die traumhafte Aussicht über das weite Meer bei einem unvergesslichen Sonnenuntergang zu genießen, ist zweifellos die Terrasse des Restaurants Es Fanals. Das Gourmetrestaurant befindet sich im achten Stock des Fünf-Sterne-Luxushotels Jumeirah Port Soller Hotel & Spa, das weithin sichtbar auf dem höchsten Bergausläufer der Tramuntana-Bergkette direkt über der steil abfallenden Felsküste von Port de Sóller thront. Es bietet jedoch nicht nur fürs Auge absoluten Hochgenuss. Zur perfekten Kulisse werden verschiedene Degustationsmenüs kredenzt, ein 5-Gänge- und ein 7-Gänge-Menü sowie eine vegetarische Menü-Option.

Um das Sommerende zu feiern, hatte sich Es Fanals jetzt etwas ganz Besonderes ausgedacht: Eine "Michelin Affäre": Jumeirahs eigener, mit einem Michelin-Stern ausgezeichneter Küchenchef Saverio Sbaragli vom französisch-italienischen Restaurant Al Muntaha im Burj Al Arab Jumeirah in Dubai hatte in enger Zusammenarbeit mit Javier López, dem Executive Chef des Es Fanals, ein sechsgängiges Degustationsmenü zusammengestellt, das die renommierte Gastronomie des Al Muntaha harmonisch mit den charakteristischen Zutaten und Traditionen von Port de Sóller verbindet.

Der Ausblick aus dem Restaurant Es Fanals.

Das Degustationsmenü startete mit selbstgebackenem Sauerteigbrot, drei mallorquinischen Olivenölen verschiedener Geschmacksrichtungen und Kristallsalz Flor de Sal von Es Trenc. Noch vor der Vorspeise gab es ein Amuse-Bouche, bestehend aus drei Appetithäppchen, unter anderem mit Wagyu und Rind mit mallorquinischem Trüffel, die wirklich Lust auf mehr machten.

Zu den Vorspeisen gehörten Caprese-Salat aus aufgeschäumtem Mozzarella di Bufala, kombiniert mit Ramallet-Tomate auf einer knusprigen Brotscheibe aus Buchweizen, abgerundet mit Basilikumblättchen – eine meisterliche Aromakombination. Es folgt ein Carpaccio von Sóller-Garnelen mit Auster, serviert mit Belugakaviar, Zitronen-Fenchel-Eisschaum und Knusperreis mit Nori-Algen. Der nächste Gang hieß Bottoni, italienisch für Knopf und bezog sich auf die Knopfoptik der Foie gras-Ravioli und Krebsfleischscheiben in einer duftenden Pilzbrühe mit schwarzem Trüffel. Zarte wilde Lubine mit Topinambur und Huhn folgten als nächstes geschmackliches Highlight, die mit dem nächsten Gang – ein knuspriges Stück Zicklein an einer samtigen Creme aus lila Sa Pobla-Kartoffeln – hervorragend kontrastierte. Zum Nachtisch wurde Mango mit Kokos sowie Ibiza-Flan kredenzt.

Carpaccio von Sóller-Garnelen mit Auster (nicht auf dem Bild).

Die Kellner erklärten die kulinarischen Feinheiten freundlich und charmant. Die Speisen wurden detailreich erläutert, von den erlesenen Zutaten bis hin zur Art und Weise der besten Reihenfolge der Degustation. Das Wein-Pairing sorgte für stimmigen und nachhaltigen Genuss, darunter erlesene Tropfen aus Mallorca, vom spanischen Festland und Frankreich.

Chefkoch Saverio Sbaragli ist ein kulinarischer Künstler, der im Laufe seiner Karriere viele Auszeichnungen erhalten hat, darunter einen Michelin-Stern als Executive Chef im Four Seasons Hotel des Bergues in Genf. Im Al Muntaha wurde Chefkoch Sbragli zwei Jahre in Folge mit einem Michelin-Stern ausgezeichnet, das Lokal gehört damit zu den besten Restaurants in Dubai.

Mit seiner langjährigen Erfahrung in der Luxusgastronomie und seiner Tätigkeit in mehreren Michelin-Stern-Restaurants bringt Küchenchef Javier López seit 2022 Innovation und Kreativität in das Hotel-Restaurant in Port de Sóller, wobei der Schwerpunkt auf frischen, biologischen und saisonalen Produkten liegt, die bewusst von lokalen Anbietern bezogen werden.