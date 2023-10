Caro und Andreas Robens wollen noch einmal "Ja" zueinander sagen und zum dritten Mal heiraten. Nicht irgendwo, sondern in Las Vegas, der Spielerstadt in Nevada, wie in der neuen Folge von "Goodbye Deutschland" geschildert wird. In einer der typischen Hochzeitskapellen, mit Stretchlimousine und Elvis-Imitator. Klingt nach einem Riesenspaß. Doch diese Hochzeit wird romantischer als alle und vor allem Caro und Andreas denken. Und: sie wird Schlagzeilen machen. Die Bodybuilder waren zum ersten Mal vor 13 Jahren in den Stand der Ehe eingetreten.

Die beiden Mallorca-Auswanderer und Sport-Fanatiker riefen auf der Insel in der Vergangenheit mehrere Geschäftsmodelle ins Leben. Dazu zählten unter anderem ein Fitnessstudio an der Playa de Palma, ein Sonnenstudio, ein Beauty-Salon, ein Restaurant namens "Iron Diner", das allerdings wieder geschlossen ist. Nachdem die Robens ihr Restaurant im April wegen Unstimmigkeiten mit den Pächtern wieder schließen mussten, gaben sie die Idee, eine "Iron Diner"-Kette ins Leben zu rufen, ganz auf. Derzeit betreiben sie nur noch das Fitnessstudio an der Playa. In der Kult-Sendung werden Deutsche gezeigt, die auswandern oder bereits ausgewandert sind. Manche Familien werden über Jahre vom Fernsehsender begleitet. So wurde zum Beispiel über den mittlerweile verstorbenen Mallorca-Auswanderer Jens Büchner aus Cala Millor oder Daniela Katzenberger über einen längeren Zeitraum berichtet. Die neue Folge "Hochzeitsglocken in Vegas und Neuanfang in der Toskana" der Reality-Soap Goodbye Deutschland! Die Auswanderer wird am Freitag, 13. Oktober, ab 20.15 Uhr auf Vox gezeigt.