Seine Vision, auf der großen Ballermann-Bühne zu stehen, gibt ihm die Kraft, immer weiterzugehen und sich von Steinen, die ihm in den Weg gelegt werden, nicht aufhalten zu lassen: Um Mallorca-Sänger zu werden, war Tommy Franke bereit, seine alte Heimat Franken hinter sich zu lassen und vor zwei Jahren auf die Baleareninsel zu ziehen. Und sein gesundheitliches Handicap ist für den 50-Jährigen kein Grund, nicht an sich zu glauben, sowie Schritt für Schritt ambitioniert sein musikalisches Vorhaben zu verfolgen.

Der schüchterne Mann leidet an einer seltenen, unheilbaren Krankheit, nämlich einer Lungensarkoidose, im Stadium 4. Hierbei handelt es sich um eine entzündliche Reaktion des Körpers, die zu einer nicht mehr umkehrbaren Vernarbung des Lungengewebes führt und in Frankes Fall auch weitere Organe befallen hat. Hinzu kommen eine Spondylarthrose und Arthritis.

Gegenüber MM erklärte der Musiker, dass sich die Leiden oftmals deutlich bemerkbar machen: „Manchmal ziehen sich die Schmerzen durch den ganzen Körper, und ich habe das Gefühl, als würde man mir das ganze Bein abschnüren, sodass ich nicht mehr laufen kann.”

Doch sobald Franke vor Publikum auftritt, wird der verhalten wirkende Sänger scheinbar zu einer anderen Person und dreht voll auf. „Dadurch, dass ich dann meinen Traum lebe, verdränge ich die Krankheit. Und wenn ich auf der Bühne stehe, sind die Symptome teilweise ganz weg.” Darüber hinaus zog der Schritt, auf die Insel zu ziehen, bislang durchwegs positive Effekte nach sich: „Hier bin ich wirklich glücklich, denn das Lebensgefühl ist ganz anders als in Deutschland.”

Die Krankheit begleitet Franke seit jungen Jahren. Schon als Kind führten die Beschwerden dazu, dass er Konzentrationsschwierigkeiten hatte und beim Lesen eines Buches eingeschlief. Nun ist er als Erwachsener auf starke Schmerztabletten angewiesen. Eine permanente Abgeschlagenheit und Müdigkeit gehören zu den weiteren Begleiterscheinungen. Zudem hat Franke im Laufe der Jahre aufgrund der chronischen Sarkoidose über 20 Kilo abgenommen, und die Leistung seiner Lungen liegt nur noch bei 60 Prozent.

Trotzdem war es jetzt für ihn, da er sein fünftes Lebensjahrzehnt erreichte, der ideale Zeitpunkt, seinen Plan, Musiker zu werden, den er schon seit der Kindheit mit sich trägt, in Angriff zu nehmen. „Solange ich noch fit bin und die Energie dafür habe, möchte ich dafür kämpfen. Vielleicht ist das ja in zehn Jahren bereits nicht mehr möglich.” Erste Gipfel hat er beim Verwirklichen seines großen Wunschtraumes bereits erklimmen können: Seine Songs mit den Titeln „Sexy sind wir sowieso” und „Dieser Moment” wurden monatelang in den Schlager-Charts gespielt. Dieses Jahr durfte er beim Opening von Krümels Stadl auftreten und singt regelmäßig in der MK Arena. Dabei hat er sich ein bestimmtes Mantra auferlegt, wie er sagt: „Man muss im Leben auch etwas riskieren, sonst kann man nichts gewinnen. Denn Aufgeben ist keine Option für mich.”

Derzeit feilt Franke weiterhin an seinem Song-Repertoire und tüftelt an einem 25-minütigem Programm, mit dem er das Oberbayern rocken möchte. „Ein weiterer Wunsch von mir ist, mit Mia Julia aufzutreten. Und gerne würde ich in Zukunft für meine deutschen Fans die Mallorca-Partys in der Heimat bedienen.” Doch stattdessen flatterte eine Anfrage für einen Auftritt bei einem Oktoberfest in Thailand in seinen Briefkasten.

Unterstützung bekommt Franke dabei nicht nur von seinen Freunden, den Followern auf Social-Media und seinen Fans, die ihn oftmals um Autogramme bitten. Auch Prominente wie RTL-Autohändler Dragan Prgesa und Bert Wollersheim zählen zu seinen Unterstützern. Und bei den Darbietungen von Alex Engel im König Garten in Cala Rajada tritt Franke seit kurzem in den Veranstaltungspausen auf.

Das Streben des werdenden Schlagerstars wurde in diesem Jahr auch von offizieller Stelle gewürdigt. Am 7. Oktober bekam Tommy Franke von der ehrenamtlichen Organisation MGSU (Miss-German-Sport-Union) den Titel „Mister German-Sport Mallorca” verliehen. Bei der Auszeichnung hieß es: „Dieser bemerkenswerte Sondertitel würdigt Tommys Zielstrebigkeit und seinen unermüdlichen Einsatz, seinen Traum zu verwirklichen. Tommy ist das lebende Beispiel dafür, wie man durch Entschlossenheit und Hingabe Großes erreichen kann.”

Privat fehlt dem Sänger, der derzeit seinen Lebensunterhalt mit der Betreuung von Fincas und mit Gartenarbeit bestreitet, noch das Glück in der Liebe und die richtige Frau an seiner Seite. In den vergangenen Monaten jedoch kursierten Gerüchte über ein angebliches Date mit Iris Klein in den Medien. Das Treffen mit der 56-jährigen Katzenberger-Mama rückte Franke ins rechte Licht: „Wir haben uns einmal durch Freunde kennengelernt, aber es lief weiter nichts zwischen uns. Für mich ist sie jedoch eine sympathische und attraktive Frau.”