Der deutsche Torhüter Manuel Neuer genießt derzeit seinen Urlaub auf Mallorca. Das geht aus aktuellen Berichten des "Diario de Mallorca" hervor. Der Fußballprofi des FC Bayern München hat an diesem Freitag mit einer Gruppe von Freunden die Spielpause im Beachclub Purobeach am Strand von Illetes genossen. Der Rheinländer erholt sich derzeit von einer Kreuzbandverletzung, die er sich bei einem Skiunfall zugezogen hatte.

Im vergangenen Dezember verunglückte Neuer während eines Familienausflugs beim Skifahren und brach sich dabei das rechte Bein, was ihn auf unbestimmte Zeit außer Gefecht setzte. Der 37-Jährige wird voraussichtlich erst Anfang 2024 wieder auf dem Platz stehen können.

In den vergangenen Jahren verbrachte Manuel Neuer immer wieder Zeit auf der Baleareninsel. So wurde er unter anderem in der Inselhauptstadt Palma gesichtet.

Manuel Neuer stammt aus der Jugend des FC Schalke 04, zu dessen erster Mannschaft er ab 2005 gehörte. 2011 gewann er mit Schalke 04 den DFB-Pokal. Seit 2011 steht er beim FC Bayern München unter Vertrag. Mit der deutschen Nationalmannschaft wurde er 2014 in Brasilien Weltmeister. Seit September 2016 ist er Kapitän der Nationalmannschaft und seit Sommer 2017 Mannschaftskapitän des FC Bayern München.