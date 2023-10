Schon lange war Mallorca-Auswanderin Daniela Büchner nicht mehr im TV-Format "Goodbye Deutschland!" zu sehen. Zuletzt erschien sie im April auf der Bildfläche. Doch nun gibt es Neuigkeiten von der fünffachen Mutter. Die Folge "Reise in die Vergangenheit" der Reality-Soap wird am kommenden Montag, 23. Oktober, ab 22.15 Uhr auf Vox ausgestrahlt.

Das passiert in der neuen Folge: Bei den Büchners auf Mallorca steht eine Reise an. Und was für eine! Daniela fliegt mit ihren Kindern in ihre alte Heimat nach Delmenhorst bei Bremen. Eine Reise in die Vergangenheit, die Danni mehr aufwühlen wird, als sie glaubt. Auch Tochter Jada ist aufgeregt. Denn: Die 18-Jährige hat Führerscheinprüfung. Ihre dritte. Zweimal ist Jada schon durchgefallen. Diesmal muss es einfach klappen. Oder doch nicht?

Daniela Büchner hatte in den vergangenen Jahren zwischenzeitlich die Bar in Cala Millor namens "Faneteria" betrieben. Die TV-Auswanderin bewerkstelligte es, es immer wieder in deutsche Sendungen wie etwa das seit vielen Jahren ausgestrahlte Kultformat "Dschungelcamp" des Senders RTL zu schaffen. Auch über ihr Privatleben wird mitunter lang und ausführlich in der Boulevardpresse und im Fernsehen berichtet.

Daniela Büchner hatte sich zuletzt eine radikale Typveränderung gegönnt. Auf Instagram postete die Witwe der im November 2018 verstorbenen "Goodbye-Deutschland"-Legende Jens Büchner Fotos von sich selbst, die sie rank und schlank zeigen.

Der "Bild"-Zeitung sagte die in Cala Millor wohnhafte Residentin: "Ich habe meine Ernährung komplett umgestellt, esse absolut kein Schweinefleisch mehr, nichts Süßes und wenig Kohlenhydrate. Das alles zusammen hat gut funktioniert." Nach ihrem Sommer-Regime trägt Büchner mittlerweile nach eigenen Angaben Kleidergröße 38.