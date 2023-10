Wenn der Herbst auf Mallorca beginnt, ist es Zeit für die letzte große Feierei an der Playa de Palma. Jedes Jahr wird am Ballermann, der berühmten Feiermeile Mallorcas, in der letzten Oktoberwoche das Saisonclosing zelebriert. Die wohl wichtigsten Anlaufstellen für deutsche Feierwütige werden die Partytempel Bierkönig und Megapark sein. In dieser Woche sind die großen Partys in beiden Lokalitäten von Donnerstag bis Sonntag, 26. bis 29. Oktober, angesetzt. Da in der kommenden Woche allerdings Feiertage in einigen deutschen Bundesländern anstehen – Reformationstag sowie Allerheiligen –, ist davon auszugehen, dass es an der Playa de Palma bis einschließlich Mittwoch, 1. November, ziemlich voll mit Urlaubern und Feiernden werden wird.