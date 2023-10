Die Rafa-Nadal-Stiftung in Manacor hat am Mittwoch eine Vereinbarung mit der spanischen Post zur Herausgabe eine Sonder-Briefmarke mit dem Konterfei des mallorquinischen Tennisstars getroffen. Der Erlös aus dem Verkauf der Sonderwertmarke, die hauptsächlich an Briefmarkensammler auf der ganzen Welt gerichtet ist, soll der Benefizstiftung Nadals zugute kommen, die jährlich mehr als 1000 Kindern in Spanien und Indien auf ihrem "Weg in eine gute Zukunft"unterstützt. Das Philatelie-Solidaritätspaket ist eine limitierte Auflage und besteht aus drei Postkarten mit Fotos der Stiftungsprojekte und drei Briefmarken mit A-, B- und D-Sätzen mit dem Bild von Rafael Nadal.

Die Direktorin der Rafa-Nadal-Stiftung, María Francisca Perelló, gab bei der Präsentation der Initiative einen Überblick über die Projekte der Stiftung in Spanien und Indien und bedankte sich bei der spanischen Post für die „wertvolle Zusammenarbeit und die Bereitschaft, weiterhin Leben durch Sport zu verändern"". Der Präsident der spanischen Postbehörde, Juan Manuel Serrano Quintana, hob ebenfalls die Bedeutung dieser Zusammenarbeit hervor.