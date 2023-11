Das zeitweise auf Mallorca wohnhafte Erotik-Model Micaela Schäfer muss sich von angehäuften Reichtümern in Form von Handtaschen und Klamotten trennen. Für einen Designer-Second-Hand-Shop suchte sie alle ihre Luxusstücke heraus und ließ sie laut RTL.de von ihrem Reality-Kollegen Julian F.M. Stoeckel und dessen Lebensgefährten Marcell begutachten. „Ich muss! Ich brauch’ das Geld!“, begründete Schäfer die Aktion.

Der Ertrag soll, wie sie sagt, in ein Hausbau-Projekt fließen. Und außerdem: "Man braucht definitiv überhaupt keine Designerklamotten, um Stil zu haben." Im Angebot hatte Schäfer auch eine Chanel-Tasche, die die von ihr vergötterte US-Prominente Kim Kardashian getragen hatte.

Die 40-jährige Micaela Schäfer war in den vergangenen Jahren oft bei Events vor allem am sogenannten Ballermann anwesend, wie etwa der Eröffnung eines Clubs unter anderem durch den sogenannten Ex-"Bachelor" Andrej Mangold. Ansonsten setzte sich die Leipzigerin auch mit DJ- und Erotikauftritten in Szene.