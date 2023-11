Viele Fans und Follower haben ihren Augen nicht getraut, als sie diese Nachrichten in den sozialen Netzwerken gesehen haben: Will Iris Klein etwa Mallorca verlassen? Ihre Stories bei Instagram zeigten am Freitag gepackte Koffer und Kisten, eine Wohnung, die ganz offensichtlich nach einem Umzug aussieht. Was steckt dahinter? Die Katzenberger-Mama beantwortete kurz danach die Fragen ihrer Fans und klärte auf. Sie werde Mallorca nicht gänzlich verlassen, schrieb sie. "Ich bleibe einfach eine Pendlerin", so Iris Klein, die nach ihrer Trennung von Peter Klein Anfang 2023 für zahlreiche Schlagzeilen gesorgt hatte.

"Aktuell laufen die Renovierungsarbeiten auf Hochtouren und Ende diesen Monats kann ich meine sieben Sachen dort hinbringen", erzählte sie auf Instagram. Sie werde sich aber von Mallorca nicht endgültig verabschieden, das stellte sie klar: "Ich werde ja immer wieder auf der Insel sein, da wir hier auch noch wohnen", so Iris Klein. Nur ihr "ganzer Krempel" ziehe jetzt erst mal aus der Wohnung an der Playa de Palma nach Deutschland zurück. "Irgendwie habe ich meine Klamotten und Zahnbürsten überall verteilt", kommentierte die Prominente mit einem lachenden Smiley. Auch ihre Tochter Daniela Katzenberger verbreitete die Nachrichten des Umzugs ihrer Mutter über Social Media. Dabei zeigte sie Szenen, wie die beiden Kisten packen und den Kleiderschrank von Iris Klein ausmisten. "Mutti, wie oft hast du denn deine Skijacke auf Mallorca gebraucht?", fragt Daniela Katzenberger ihre Mutter provokant. Auch tauchten viele Erinnerungsstücke beim Ausmisten auf, wie etwa die Jacke, die Iris Klein 2013 als Teilnehmerin im RTL-Dschungelcamp getragen hatte. Damals belegte sie Platz sieben der Reality-Show. Beim Ausmisten kamen viele Erinnerungsstücke ans Tageslicht, wie etwa diese Dschungelcamp-Jacke von Iris Klein. Foto: Screenshot Instagram Iris Klein Erst in der vergangenen Woche konnte Iris Klein einen Erfolg vor dem Gericht in Palma de Mallorca feiern: Sie wurde am Mittwoch vom Vorwurf des Betrugs freigesprochen. Dabei ging es um den Fall des Cafés Evergreen an der Playa de Palma. Im April 2019 eröffnete das Lokal, schloss aber bereits nach wenigen Tagen Betrieb wieder seine Pforten. Klein war damals Geschäftsführerin des Cafés. Die Kläger warfen dem Reality-Star vor, ohne Abstimmung mit ihren Partnern den Mietvertrag vorzeitig aufgelöst zu haben. Der Prozess hatte sich über mehrere Jahre hinweggezogen.