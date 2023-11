Diese Bilder haben auf Mallorca für Gesprächsstoff gesorgt! Die wohl sexiesten Feuerwehrmänner der Insel erscheinen jetzt in einem Jahreskalender für 2024. Dafür haben die männlichen Einsatzkräfte des Flughafens Palma de Mallorca blank gezogen. Sie haben ihre trainierten, leicht bekleideten Körper bei einem Foto-Shooting ablichten lassen. Dahinter steckt ein guter Zweck: Alle Erlöse gehen an die wohltätige Stiftung Asnimo, die in Marratxí nahe Palma sitzt. Das Geld wird in die Förderung von Kindern und Babys bis sechs Jahren gehen, die unter dem Down-Syndrom leiden und auf den Balearen leben.

Falls Sie noch auf der Suche nach einem original mallorquinischen Weihnachtsgeschenk sind, wäre der sexy Kalender vielleicht eine Idee. Er kostet 10 Euro und kann an folgenden Orten in Palma de Mallorca gekauft werden: Am Flughafenterminal, an den Eingängen der Einkaufszentren El Corte Inglés an den Einkaufsstraßen Avenidas und Jaume III sowie im Einkaufszentrum Portopí. Dabei fiel es den Feuerwehrleuten wohl erst einmal nicht so leicht, leicht bekleidet vor der Kamera zu posieren, erzählte einer der Beteiligten im Interview mit der MM-Schwesterzeitung "Última Hora".

So heiß sind die Feuerwehrmänner am Flughafen von Palma de Mallorca. Foto: @ladrondelmomento

"Am Anfang waren wir sehr nervös, weil keiner von uns so etwas je zuvor gemacht hatte. Aber all unsere Zurückhaltung verschwand plötzlich, als uns klar wurde, dass wir mit dieser Aktion etwas für Kinder tun, die Hilfe brauchen", sagt ein Feuerwehrmann. "Wir hatten viel Spaß bei der Aktion!" Um auf ihren wohltätigen Kalender aufmerksam zu machen, werden die Feuerwehrleute des Flughafens eine Party ausrichten. Sie wird am Samstag, 18. November, in der Diskothek Backstage in Palma de Mallorca ausgerichtet. Der sexy Kalender für den guten Zweck wird auf Mallorca schon seit Jahren produziert.