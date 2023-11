Die auf Mallorca lebende deutsche Influencerin Lisha Savage lässt ihren tiefgründigen Gefühlen neuerdings gesanglich freien Lauf. Auf ihrem Instagram-Account veröffentlichte die seit Jahren außerdordentlich auf ihr properes Aussehen fixierte und mit Lou Savage verheiratete 36-Jährige einen 30-Sekunden-Clip namens "Tränen".

„Ich glaube, jeder Mensch kennt dieses Gefühl, wenn man an einem Punkt angekommen ist, wo man an vielen Menschen zweifelt, wo man nur noch enttäuscht wird", sagte Lisha der "Bild"-Zeitung. "Davon trägt man Lasten auf seinen Schultern. Keiner kriegt es mit, keiner sieht es, wie man weint. Deshalb auch die Message: Ist es Regen oder sind es Tränen?‘“

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de 𝑳𝒊𝒔𝒉𝒂&𝑳𝒐𝒖 𝒂𝒌𝒂 𝑴𝒓𝒔.&𝑴𝒓. 𝑺𝒂𝒗𝒂𝒈𝒆 (@lishaandlou_the_originals)

Lisha und Lou wurden als sogenanntes YouTube-Pärchen bekannt. Es folgten Auftritte in diversen Reality-Formaten und TV-Shows (z.B. im berühmten „Sommerhaus der Stars“). Jetzt sagte sie der "Bild"-Zeitung: „Ich singe, seit ich in der ersten Klasse war. Ich war im Chor, habe bei jedem Bühnenauftritt mitgemacht und gesungen, wo ich nur konnte.“ Ihre Stimme habe sie trainiert wie manche ihre Muskeln im Fitness-Studio. "Als wir noch in Berlin gelebt haben, hatte ich über drei Jahre zweimal die Woche Gesangstraining."

Doch Lisha hatte über Jahre erhebliche Selbstzweifel an ihrem Gesangstalent. "Das Problem war, wenn viele Leute, die dich lieben, sagen, dass du wunderschön bist, du super singen kannst ... und angenommen du gehst in eine Talentshow und die sagen, du kannst gar nix. Dann zweifelst du.“ Damit ist es jetzt vorbei: Statt von Lisha geschätzter 10.000 Likes hatte der kurze Clip binnen 24 Stunden über eine Million Views und überwiegend positives Feedback.