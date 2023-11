Einem deutschen Obdachlosen, der an der Playa de Palma auf Mallorca lebt, ist Unglaubliches widerfahren. Der 43-jährige Jens ist beklaut worden. Unbekannte haben ihm sein Erspartes aus seinem "Zuhause", einer Hütte zwischen den Hotelreihen, entwendet. Dabei geht es um etwas mehr als 600 Euro, die er sich mühsam zusammengespart hatte. MM hat dazu mit Nicolas Reckel telefoniert, ein enger Vertrauter des Obdachlosen. Gemeinsam nehmen sie seit Mitte des Jahres einen wöchentlichen Podcast auf, der sich um Obdachlose und Aussteiger auf Mallorca dreht. Jeden Mittwoch erscheint eine neue Folge.

Passiert sei das Ganze vor rund zwei Wochen, an dem Closing-Wochenende an der Playa de Palma, erzählt Nicolas Reckel. Jens habe ihn direkt per Sprachnachricht über den Vorfall informiert und sei sehr enttäuscht und niedergeschlagen gewesen. "Ich glaube, ich bin im falschen Film", soll der Obdachlose gesagt haben. Während er bei der Arbeit an der Playa de Palma war, habe sich ein Unbekannter Zutritt zu seiner Bude verschafft, seine Sachen durchsucht und sei fündig geworden. Seitdem ist das Geld, das er mühsam bei Seite geschafft hatte, weg.

Mehr als 600 Euro, die Jens dafür vorgesehen hatte, um seine Unterkunft winterfest zu machen. Ein neues Zelt sollte her, das Dach sollte regenfest gemacht werden. "Wenn es da drauf regnet, wäre es eine Katastrophe", beschreibt sein Vertrauter Nicolas Reckel am Telefon. Er berichtet auch von einem anderen Fall, in dem ein anderer deutscher Obdachloser am Ballermann beklaut worden ist. "Das sind Menschen, die die Obdachlosen abzocken und aus ihnen einen Vorteil ziehen", erzählt er voller Fassungslosigkeit.

Jens lebt seit rund 14 Jahren auf den Straßen Mallorcas, zwischen den Hotels der Playa de Palma, gemeinsam mit seinen Tieren. Unter anderem ist der dreibeinige Schäferhund Veterano an seiner Seite. Der 43-Jährige finanziert seinen Lebensunterhalt mit Spenden, die er vor Supermärkten ergattert, oder auch von kleinen Einnahmen für seine Straßenkunst. Sandburgen bauen, kleine Kunstwerke aus Draht formen, Seifenblasen machen und Ballontiere für Kinder anfertigen – jeder Euro zählt. Seinen Hausrat sucht er sich aus dem Müll zusammen. Dabei ist er eigentlich gelernter Koch, was nicht nur sein Beruf, sondern auch "Berufung" ist, wie er selbst sagt.

Doch als sein Vater stirbt, rutscht er ab. Alkohol, Drogen, keinen Halt im Leben. Seine Leidenschaft pflegt er aber noch immer. In seiner Behausung kocht er gerne für Freunde und bewirtet Besuch. Nicolas Reckel, der jede Woche einen Podcast mit dem Obdachlosen Jens aufnimmt, organisiert seit Wochen eine Charityaktion. Dafür hat er unter anderem Otto Waalkes gewinnen können, der eine Zeichung und sein aktuelles Buch handsigniert für eine Auktion anbietet. Auch andere Künstler aus Deutschland, England und Mallorca beteiligen sich. Mehr Infos gibt es auf dem Instagram-Kanal "Last Exit Mallorca".

Der Podcast "Gestrandet – Last Exit Mallorca" erscheint immer mittwochs überall, wo es Podcasts gibt, unter anderem bei Spotify, Apple Podcasts, Amazon, Google und Podimo.