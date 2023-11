Der bei Deutschen beliebte Bierkönig an der Playa de Palma will zum Jahreswechsel wie nie zuvor in die Vollen gehen. Auf Instagram wurde offiziell angekündigt, dass man drei Tage am Stück feiern wolle, und zwar vom 30. Dezember bis zum 1. Januar. Im vergangenen Jahr hatte man lediglich eine 16-Stunden-Sause angeboten. Als Stargäste wurden Peter Wackel, Tim Toupet und Carolina angekündigt. Der Eintritt ist frei.

Auch andere Termine des Kult-Lokals und des Mitbewerbers Mega-Park sind bereits bekannt geworden: Im erstgenannten Feiertempel steigt die Saisoneröffnung vom 17. bis zum 21. April. Die Künstler, die dann auftreten, wurden noch nicht bekannt gegeben. Einstellen kann man sich auf die üblichen Kapazitäten des Lokals. Eine Woche später wird im berühmten Mega-Park der Beginn der neuen Saison eingeläutet, und zwar vom 25. bis zum 28. April mit den allseits bekannten Künstlern Mickie Krause, Lucas Cordalis und Lorenz Büffel. Der in der allseits bekannten und auch berüchtigten Schinkenstraße befindliche Bierkönig und der direkt an der Playa gelegene Mega-Park werden jedes Jahr von Tausenden jungen und meist deutschsprachigen Insel-Urlaubern überrannt. Sie wirken auf Exzesstouristen, die vor allem in Gruppen einreisen, wie Magnete.