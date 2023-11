Freunde des Trash-TV werden an diesem Freitag vor Freude nicht in den Schlaf kommen! Die auf Mallorca lebenden getrennten (Noch-)Eheleute Iris und Peter Klein ziehen angeblich gemeinsam bei Promi Big Brother ein. Das meldet die Bild-Zeitung in ihrem Online-Auftritt und verspricht: "Das zerstrittene Ex-Paar zusammen auf engsten Raum – das wird ordentlich rumsen!"

Bereits vor Bekanntgabe der offiziellen Kandidatenliste habe der Moderator Jochen Schropp verraten: "Es ist ganz klar, dass im Container Menschen aufeinandertreffen werden, die keine Zeit miteinander verbringen wollen", so Bild. Das Allerbeste: Peter Klein weiß anscheinend noch nichts von seinem "Glück". Er soll sich schon abgeschirmt in einem Hotel aufhalten, ehe er in den "Container" zieht. Iris Klein, die Mutter von Mallorca-Sternchen Daniela Katzenberger, und ihr Mann Peter hatten sich Anfang des Jahres getrennt. Iris warf Peter vor, sie im Rahmen seiner Teilnahme als Begleitperson von Schwiegersohn Lucas Cordalis beim Dschungelcamp in Australien betrogen zu haben. Seither tobt ein Rosenkrieg zwischen den beiden, der vor allem von Mallorca aus in den sozialen Netzwerken ausgetragen wird. Vor einer Woche machte ein Gerücht die Runde, Iris Klein wolle die Insel verlassen. Zumindest einen Grund zur Freude hatte Iris Klein jüngst. Sie wurde vom Vorwurf des Betrugs freigesprochen. Dabei ging es um den Fall des Cafés Evergreen an der Playa de Palma. Im April 2019 eröffnete das Lokal, schloss aber bereits nach wenigen Tagen Betrieb wieder seine Pforten. Klein war damals Geschäftsführerin des Cafés. Die Kläger warfen dem Reality-Star vor, ohne Abstimmung mit ihren Partnern den Mietvertrag vorzeitig aufgelöst zu haben. Der Prozess hatte sich über mehrere Jahre hinweggezogen. Eines aber dürfte sicher sein: Mit dem gemeinsamen Einzug von Peter und Iris Klein in den Big-Brother-Container dürfen sich die Fans auf eine Live-Fortsetzung des Rosenkriegs freuen ...