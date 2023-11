Sie ist Influencerin, Schauspielerin, Moderatorin und will nun an der deutschen Partyhochburg an der Playa de Palma als Schlagersängerin durchstarten. Die 33-jährige Steffi Landerer, die sich mit Künstlernamen Steffy Metal nennt, sagt: "In dieser Saison konnte ich schon einmal Ballermann-Luft schnuppern, doch im nächsten Jahr werde ich Vollgas geben." Bei dem Opening der Großraumdiskothek am Balneario 5 im April durfte die lebensfrohe Künstlerin zunächst nur die Zuschauer mit animierenden Worten begrüßen. Im Laufe des Sommers stand die gebürtig aus Brandenburg stammende Stimmungskanone sodann zwei Mal selbst als Musikerin auf der Bühne.

Steffi Landerer wird ab Ende Dezember bei

BB Radio eine eigene Sendung moderieren.

Bereits im zarten Alter von 13 Jahren ist Steffy Metal zur Musik gekommen, wie sie erklärt: "Da wir auf dem Land wohnten, bin ich immer in den Wald gegangen und habe dort geübt." Als ihre Mutter auf ihre Leidenschaft aufmerksam wurde, habe sie die Heranwachsende auf eine Musikschule geschickt. Danach wirkte Landerer bei einem Gospelchor und als Sängerin bei diversen Schul- und Rockbands mit. "Ich fand Partyschlager immer toll, da meine Eltern Wolfgang Petry gehört haben. Da ich sehr früh damit in Berührung kam und als Kind druckbetankungsmäßig damit konfrontiert wurde, blieben mir nur die Wahl, diese Musik zu lieben oder zu hassen. Doch habe ich mich für die große Liebe entschieden."

Erst Jahre später nahm sie es mit dem Schlagergenre ernst und kontaktierte das Plattenlabel Sony, bei dem sie nun unter Vertrag ist. „Bei der Komposition meines Liedes ‚Bierbrauerei’ habe ich umfrangreich mitgewirkt, und der Text stammt von mir”, so die Party-Sängerin.

Nicht nur in dem genannten Lied, sondern auch bei ihren Social-Media-Aktivitäten spielt das Thema Bier eine große Rolle. Auf Youtube, Instagram, Facebook und vor allem auf Tiktok, wo sie allein 138.000 Follower hat, dreht die blonde Influencerin mit dem sonnigen Gemüt kurze Bier-Comedy-Videos und vermittelt zudem allerlei Wissenswertes über den gelben Gerstensaft. Das führte dazu, dass diese Inhalte, gepaart mit ihrer enormen Popularität in den sozialen Netzwerken, die Aufmerksamkeit der Brauereien in Brandenburg auf sich zogen, die Landerer im Juni für zwei Jahre zu ihrer Bierbotschafterin wählten.

Privat jedoch greift Steffy Metal ab und an, wie sie MM gegenüber verriet, im deutschen Supermarkt auch mal zu einem spanischen Bier: "Gerne hole ich mir mal auch ein Sixpack der Marke San Miguel, denn es vermittelt mir eine Art Urlaubsfeeling und einen Hauch von Leichtigkeit. Es schmeckt komplett anders als so ein kühles, herbes norddeutsches Pils."

Die Blondine war im Juli auf der Titelseite des Playboys zu sehen. (Fotos: privat)

Selbst der Playboy bediente sich nun des Images der ostdeutschen "Bierkönigin". Denn im Juli dieses Jahres zierte die Entertainerin hüllenlos das Cover des populären Männermagazins. "Ich habe die Zusage vom Playboy kurz vor Weihnachten bekommen und hatte nur sechs Wochen Zeit, um in Form zu kommen", so Landerer. Über das Foto-Shooting, das in Südafrika stattfand, sagt sie: "Damit ist ein Traum für mich in Erfüllung gegangen. Dass man nackt ist, hat man nach wenigen Minuten am Set vergessen und es wird auch in hohem Maß auf die eigenen Ideen und Wünsche eingegangen. No-Gos werden selbstverständlich respektiert."

Steffy Metal studierte Medienmanagement an einer privaten Hochschule in Berlin, was sie durch Auftritte als Darstellerin im Fernsehen finanzierte. So nahm sie unter anderem 2009 an DSDS teil und spielte 2012 bis 2014 in der Serie "Berlin Tag und Nacht" in der Rolle als Sandy Seiz mit.

Derzeit arbeitet sie hauptberuflich als Moderatorin für Messen und Stadtfeste sowie beim Rundfunk. Bei dem Sender BB Radio mit Sitz in Potsdam-Babelsberg wird sie ab Ende Dezember jeden Samstag zwischen 19 und 22 Uhr fest im Programm zu hören sein. Nichtsdestotrotz will sie weiterhin an ihrer Schlagerkarriere feilen, wie sie dem Mallorca Magazin verriet: "Moderieren macht mir Spaß, doch mein Herz schlägt doch ein wenig lauter für die Musik, da ich mich hier kreativ verwirklichen kann. Und dafür würde ich sogar nach Mallorca ziehen"

Die Baleareninsel habe auch jenseits der Partyzonen vieles zu bieten, wie sie im MM-Gespräch erklärt: "Ich liebe Mallorca und bin sehr oft hier. Der Ballermann symbolisiert für mich Spaß. Doch die gesamte Insel ist wunderschön, vor allem Orte wie Port de Sóller und Port d’Andratx haben es mir angetan."