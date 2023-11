Für die "Kult-Auswanderer" Caro und Andreas Robens scheint der Traum von einem eigenen Restaurant auf Mallorca geplatzt zu sein. Wie die Goodbye Deutschland"-Auswanderer dem Mallorca Magazin mitteilten, haben sie das Lokal am 19. Oktober an italienische Betreiber abgegeben, die bereits im Dezember ihr neues Lokal in den Räumen in der Nähe des Hafens von Arenal eröffnen wollen.

Erst an Ostern 2023 hatten die TV-Reality-Stars ihr "Iron Diner" in Arenal wieder eröffnet. Doch kam es schon wenige Tage danach zur Trennung von den Franchise-Nehmern Matthias Bender und Damaris Rosa. Gegenüber MM sagten die Robens damals: "Seit dem 11. April haben wir geschlossen, doch es gibt bereits Interessenten für unseren Iron Diner. Wir haben auch nicht die Zeit, das Restaurant und unser Gym parallel zu betreiben." Dieses Gastro-Kapitel der Insel ist nun wohl endgültig Geschichte:

Das Bodybuilder-Paar vor dem Iron Diner in Arenal (Foto: P. Lozano)

Und Ähnliches war auch zu dem Zeitpunkt in einem Instagram-Post von Caro und Andreas Robens zu lesen, wo sie ihrem Frust Luft machten: "So viel zum Thema Iron Diner. Es ist Geschichte, wir haben keine Lust mehr. Es ist zu deprimierend, immer an die falschen Menschen zu geraten. [Wir] dachten es hätte gepasst, leider wieder nicht. Daher werden wir das Thema nun beenden, auch wenn es uns sehr traurig macht. Es steckte so viel Herzblut und Arbeit drinnen. Aber wir schaffen es neben dem Gym nicht." Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Caroline Robens (@caroline_andreas_robens) Ihr "Iron Gym", das die beiden auf Mallorca wirkenden Bodybuilder seit beinah zwölf Jahren betreiben, wird jedoch nach wie vor bestehen bleiben. Hier, in der "Muckibude" in Arenal, können die Besucher bei ihrem schweißtreibenden Training nicht nur die Robens persönlich antreffen, sondern mit einem Quäntchen Glück auch das eine oder andere weitere prominente Gesicht.