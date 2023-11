Wenn Thomas Gottschalk an diesem Samstagabend in Offenburg ein letztes Mal sein "Wetten, dass...?"-Publikum begrüßt, wird es nicht der erste Abschied von der Sendung sein. Wenn man seinen Aussagen glaubt, wohl aber der letzte. Bereits 1992 hatte Gottschalk seinen Hut genommen, kehrte zwei Jahre später zurück. Zuletzt machte der 73-Jährige dann 2011 Schluss, nachdem Wettkandidat Samuel Koch in der Live-Show einen schweren Unfall erlitt und gelähmt blieb. Gottschalks Rückkehr erfolgte 2021. Aber: An diesem Samstag soll es endgültig das letzte Mal sein, dass der blonde Lockenkopf das "Lagerfeuer der Nation" präsentiert.

Und da werden auch Erinnerungen an Mallorca wach! Denn "Wetten, dass...?" und die Insel, das war jahrelang so etwas wie eine Traumbeziehung – und auch untrennbar mit Gottschalk verbunden. Insgesamt fünfmal stand er in Palmas Stierkampfarena "Coliseo Balear" für die Sendung vor der Kamera: 1999, 2007, 2009, 2010 und 2011, heizte den Zuschauern mit seinen üblichen Späßen ein, präsentierte hier spannenden Wetten und kunterbunte Gäste wie Montserrat Caballé, Sophia Loren, Ricky Martin, Enrique Iglesias, Dieter Bohlen, Liz Hurley, Bon Jovi, Otto Waalkes, Michael Ballack, Lionel Richie, Cameron Diaz oder Heidi Klum. 2011 war Gottschalk dann sogar sein eigener Gast, als "Wetten, dass...?"-Urgestein und -erfinder Frank Elstner die Moderation für einige Minuten übernahm.

Die Mallorca-Shows kamen bei Kritikern und Publikum stets gut an, zählten zu den Highlights des jeweiligen TV-Jahres. Für den Moderator wurde die Arena im Laufe der Zeit zum "Wohnzimmer". Er sagte einmal: "Als ich die Garderobe betrat, hatte ich das Gefühl, es sei eben erst zwei Wochen her gewesen, seit ich hier war." Auch Gottschalk-Nachfolger Markus Lanz präsentierte die Show einmal in der Arena, das war im Jahr 2013, allerdings mehr oder minder glücklos und mit deutlich geringerer Einschaltquote als Gottschalk.

Vor ziemlich genau einem Jahr keimte dann kurz Hoffnung auf, Gottschalk könnte mit der Show nach Mallorca zurückkehren Aber: Eine jährliche Sommerausgabe schloss der 72-Jährige in einem Interview kategorisch aus. "Das war zwar immer ein Gesprächsthema, aber von der Einschaltquote her letztlich enttäuschend", so Gottschalk damals.

Der Grund: "In der Erinnerung der ZDF-Zuschauer ist die Sommerausgabe untrennbar mit der Stierkampfarena auf Mallorca verbunden. Dieses Bauwerk ist inzwischen allerdings baufällig und würde so eine große Veranstaltung gar nicht mehr überleben", begründete Gottschalk den Entschluss. Unrecht hatte er damit nicht: Das Rund war in den vergangenen Jahren mehrfach wegen seines maroden Zustands in die Kritik geraten.