Eingetaucht in herrlichem Lichterglanz, sind aktuell zahlreiche Weihnachtsmärkte an vielen Orten der Insel aufgebaut. Egal, ob man ein Glas Glühwein wie in Deutschland trinken oder Schlittschuhfahren will, es gibt ein vielseitiges Angebot. Einer der unter den Deutschen beliebtesten Märkte findet in Palma statt. Das Freilichtmuseum Pueblo Español hat sich dank aufwendiger Dekoration wieder in ein schillerndes und heimeliges Weihnachtsdorf verwandelt. Bis zum 17. Dezember bleiben die Buden aufgebaut, es gibt sogar ein gesondertes Programm für Kinder, Kunstschnee-Shows und Live-Musik.

Am vergangenen Wochenende ist außerdem der Weihnachtsmarkt der Bodega Château Vino de la Isla in Algaida ausgerichtet worden. Dort gab es nicht nur heißen und kalten Insel-Wein, sondern auch andere regionale Produkte und Kunsthandwerk. Obendrein wurde ein Weihnachtsbaumverleih auf die Beine gestellt. Aktuell läuft darüber hinaus das „Christmas Wonderland” in Son Amar nahe Palmanyola. Auf der Eventfinca gibt es eine große Schlittschuhbahn, man kann den Weihnachtsmann treffen und über den Weihnachtsmarkt schlendern. Er wird bis zum 22. Dezember ausgerichtet. Auch in Son Amar geht es wieder weihnachtlich zu. An diesem Wochenende wird in der Bodega Santa Catarina „Santa Navidad” gefeiert. Von Freitag bis einschließlich Sonntag, 8. bis 10. Dezember, ab 11 Uhr vereinen sich Mode, Kunst, Gastronomie und Kunsthandwerk zu einem vorweihnachtlichen Event. Die Bodega liegt auf der Straße zwischen Inca und Sencelles Höhe Kilometerstein drei. Weitere Veranstaltungen im Advent Das Dorf Alaró lädt noch bis 10. Dezember zu einer Neuauflage von „Alaró cuina amb bolets” (Alaró kocht mit Pilzen) ein. Teilnehmende Restaurants bieten Menüs an, bei denen saisonale Pilzgerichte die Hauptrolle spielen. Zudem sind jeweils am 9. und 10. Dezember auf dem Dorfplatz Stände mit Kunsthandwerk sowie weihnachtlichem Essen und Getränke aufgebaut. Informationen zu den Gerichten und Restaurants gibt es unter ajalaro.net. Vorweihnachtliche Stimmung herrscht auch in Vilafranca de Bonany. Der Ort gedenkt bis 10. Dezember der Heiligen Barbara mit Tanz- und Theateraufführungen, Workshops und Buchpräsentationen. Außerdem läuft bis 6. Januar eine Krippenausstellung. Vila-franca ist vor allem für sein frisches Obst und Gemüse bekannt. So wird dort jedes Jahr das Melonenfest gefeiert. Auch in Sineu wird an diesem Wochenende gefeiert. Vom 8. bis 10. Dezember findet in dem kleinen Dorf in der Inselmitte die "Fira de Sant Tomàs" statt. Jährlich am 2. Sonntag im Dezember wird in Sineu das traditionelle Schlachtfest mit Ausstellungen rund um die Landwirtschaft gefeiert. Dazu gibt es jede Menge Kunsthandwerk und einen Tiermarkt. Auch für das leibliche Wohl und musikalische Begleitung wird gesorgt.