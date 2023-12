Die Weihnachtszeit auf Mallorca ist herrlich: tagsüber werden es oft 20 Grad mit Sonnenschein, die Innenstädte sind herrlich beleuchtet, es gibt Churros mit Schokolade und viele schöne Weihnachtsmärkte. Wie kann man das nicht genießen? Reality TV-Star Daniela Katzenberger kann Weihnachten auf Mallorca scheinbar gar nichts Positives abgewinnen. Vor allem fehlen ihr scheinbar die Kälte und der Schnee. In dieser Woche äußerte sie sich entsprechend auf ihrem Instagram-Profil: "Also ich weiß nicht, wie ihr das sehr, aber 20 Grad und Glühwein, das passt irgendwie nicht zusammen."

Und auch Glühwein auf Mallorca schmecke für sie eher wie "warmer Sangria", regte sie sich vor der Kamera auf. Sie schloss ihre kleine Hasstriade mit den Worten "Ich muss hier weg!". Es ist nicht das erste Mal, dass sich Daniela Katzenberger lautstark gegen Mallorca ausspricht. Schon im vergangenen Winter hatte sie in einem Interview gesagt: "Weihnachten auf Mallorca ist für mich der Horror!" Sie war sie an den Festtagen geflüchtet, um sie in ihrer alten Heimat in Deutschland zu verbringen. In diesem Jahr wird das wohl ähnlich sein. Auch den schön geschmückten Gassen und Plätzen kann sie wohl nichts abgewinnen, "weil ich nichts mit geschmückten Palmen anfangen kann", erklärte sie damals.

Es wird künftig wohl darauf hinauslaufen, dass Mallorca nicht nur an Weihnachten, sondern auch im Sommer ohne Daniela Katzenberger auskommen muss. Im Sommer hatte sie bekannt gegeben, dass sie im kommenden Jahr die Insel verlassen wird – zumindest in der extremen Hitze. Entsprechend hatte sie sich bei dem RTL-Format "Gala" geäußert: "Ab jetzt jeden Sommer sind wir irgendwo anders, außer Mallorca", so Katzenberger. Nicht nur sie, sondern auch ihre Tochter litten unter der extremen Hitze und Schwüle, beschrieb sie: "Sophia konnte wirklich tagsüber gar nichts machen, außer in der Bude hocken."

Zum Extremsommer 2023 sagte sie noch: "Es war einfach für alles viel zu heiß. Von Kreislaufproblemen ... Und gerade diese hohe Luftfeuchtigkeit - ich habe meine Wäsche nicht mehr getrocknet bekommen." Wahrscheinlich werde sie mit ihrer Familie ab jetzt die Sommer in der Schweiz verbringen, ergänzte sie in dem Interview. Daniela Katzenberger ist Insel-Residentin und lebt gemeinsam mit ihrem Ehemann Lucas Cordalis und ihrer siebenjährigen Tochter Sophia in Santa Ponça im Südwesten der Insel.