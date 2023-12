Wie in jedem Jahr feiern die Schweden auf der Insel auch 2023 ihr stimmungsvolles Lichterfest Santa Lucía in Palmas Kathedrale an diesem Mittwoch. Abgesehen davon hat die Insel in der Vorweihnachtszeit mit ihren Weihnachtsmärkten, Glühweinständen und der spektakulären Weihnachtsbeleuchtung in der Altstadt noch viel mehr zu bieten. Das weiß auch ein prominentes Mitglied der schwedischen Mallorca-Community, Lisa Celander, zu berichten.

Wegen ihrer Teilnahme an den populären Dating-Shows Love Island und Love Island Games ist die 27-jährige Skandinavierin einem großen internationalen TV-Publikum bekannt geworden. Die junge Blondine, der auf Instagram beinah 20.000 Nutzer folgen, sagte gegenüber MM: "Mallorca ist mit dem Flieger schnell von Schweden aus zu erreichen, doch ist der Lebensstil komplett anders. Das Wetter hier auf der Insel und das Meer haben es mir angetan." In vielerlei Hinsicht sei die Baleareninsel für sie ein wundervoller und friedlicher Ort, so die Influencerin. Lisa Celander mit Curtis Pritchard in einer Folge

Celander wurde zwar in Norwegen geboren, ist jedoch auf den Kanarischen Inseln und später in Schweden aufgewachsen. Zusammen mit ihrem Ex-Freund ist sie vor fünf Jahren nach Mallorca gezogen. Hier gründete sie vor zwei Jahren eine eigene Schönheitsklinik, wo sie als Kosmetikerin arbeitete. Bevor sie für ihre Teilnahme an der Dating-Show Love Island Games für Wochen auf die Fidschi-Inseln flog, war sie noch einige Zeit in einer anderen Klinik tätig. Über ihre Zukunft hat die 1,71 Meter große Dame klare Vorstellungen: "Auf keinen Fall möchte ich zurück nach Schweden, es ist so kalt und grau dort! Ich brauche Sonne, Meer und Natur, wie hier auf der Insel." Beruflich möchte sich die skandinavische Reality-TV-Königin, wie sie von der englischsprachigen Presse genannt wird, neu orientieren. "Gerne würde ich in der Yachtindustrie tätig sein und dabei die Welt bereisen. Das wäre auch ideal für mein Social-Media, denn auf den Meeren könnte ich tollen Content für TikTok erstellen", so Celander. In Palmas Kathedrale gehört das schwedische Fest Santa Lucía seit Jahren zur vorweihnachtlichen Tradition. (Foto: Pere Bergas) Derzeit genießt die Schwedin die vorweihnachtliche Stimmung auf Mallorca, wie sie sagt: "Besonders die Weihnachtsmärkte sind so schön hier und das Santa-Lucía-Fest ist auch toll. Man kann bei dem Wetter noch viele Outdoor-Aktivitäten unternehmen." Über Weihnachten plant Celander jedoch einen Kurztrip nach Schweden, um ihre Familie zu besuchen.