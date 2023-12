Die Weihnachtszeit auf Mallorca ist etwas ganz Besonderes. Die Gassen und Straßen sind hübsch beleuchtet und es gibt zahlreiche Weihnachtsmärkte, auf denen man sich mit Familie und Freunden die Zeit vertreiben kann. Am Donnerstag, 14. Dezember, geht der nächste Adventsmarkt los, der bei deutschen Urlauber und Residenten beliebt ist: Der Christmas Market im Luxushafen Puerto Portals im Südwesten Mallorcas. Bis 6. Januar wird wieder ein großes, vorweihnachtliches Programm aufgefahren. Insgesamt werden in diesen Tagen noch mehr als vierzig Holzbuden aufgebaut, die liebevoll und weihnachtlich geschmückt sind.

Sie beherbergen Kunsthandwerk, Mode und natürlich viele Leckereien, wie etwa Glühwein, Bratwurst, Sushi und Empanadas. Für Besucher jeden Alters ist die Schlittschuhbahn ein Highlight. An den Abenden wird sie mit unzähligen Lichtern heimelig beleuchtet. Darüber hinaus gibt es auch in diesem Jahr wieder die große Playmobil-Ausstellung, die nicht nur für Kinder schön anzusehen ist. Das Team von Puerto Portals hat wieder viele Workshops und Aufführungen geplant. An manchen Nachmittagen kann man weihnachtliche Dekoration basteln, manchmal kommt ein Zauberer zu Besuch. Es gibt auch Auftritte von Chören und Tanzgruppen. Auch Kinderyoga und eine Minidisco werden auf dem Plan stehen.

Schlittschuhfahren mit Blick auf Palmen und Luxusyachten bietet der Weihnachtsmarkt in Puerto Portals. Foto: Puerto Portals

Die offizielle Eröffnung des Christmas Markets in Puerto Portals ist am Donnerstag, 14. Dezember, um 12 Uhr. Es ist die zwölfte Ausgabe des Weihnachtsmarktes in dem Luxushafen im Südwesten der Insel. Der Eintritt ist kostenlos. Der Christmas Markets ist an Werktagen bis 21 Uhr geöffnet. Freitags und samstags sogar eine Stunde länger bis 22 Uhr. Am Heiligen Abend sowie am Silvestertag kann man den Markt von 12 bis 18 Uhr besuchen. Das ausführliche Programm können Sie hier nachlesen. Auf der Webseite von Puerto Portals finden Sie auch eine Liste mit allen teilnehmenden Geschäften und Restaurants, die vor Ort eine Bude haben. Viele weitere Weihnachtsmärkte auf Mallorca finden Sie jederzeit aktuell in unserem Online-Eventkalender.