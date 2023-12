Auch in diesem Jahr hat das Verlagshaus Serra, in dem neben der größten balearischen Tageszeitung "Ultima Hora" auch das "Mallorca Magazin" erscheint, wieder seinen traditionellen Weihnachtsempfang für die Mitarbeiter gegeben. Wie in den Jahren zuvor – von einer Corona-Pause ausgenommen – fand der "Brindis" (Spanisch für Umtrunk) im Druckzentrum des Unternehmens im Gewerbegebiet Son Valentí nahe dem Fußballstadion von Real Mallorca statt. Dort hatten sich auch 21 Jahre lang die Redaktionsräume des Mallorca Magazins befunden, bevor dieses im vergangenen Jahr in den "Presse-Palast", die Firmenzentrale am Paseo Mallorca, zog.

Verlagspräsidentin Carmen Serra bedankte sich in ihrer Ansprache bei den Mitarbeitern, denen sie allesamt ein frohes Weihnachtsfest und einen guten Rutsch ins neue Jahr wünschte. Gleichzeitig beschwor sie den Zusammenhalt im Unternehmen und unter den Mitarbeitern, besonders nach den schweren Pandemie-Jahren. Im Anschluss wurden folgende verdiente Mitarbeiter für ihre 25-jährige Unternehmenszugehörigkeit geehrt: Laura Balbás (Sekretariat der Verlagspräsidentin), Toni Fuster (Ligistik), María del Pilar González (Sekretariat Verwaltung), Carmen Carreras (Verwaltung) Catalina Orfila (Kundenservice im Abonnentenclub), Xavier Pedrós (Verkauf Abonnentenclub), Alejandro Aguilar (Druckvorstufe) und Pedro Pons (Novatelevisión). Nach dem offiziellen Teil kamen die Kollegen zu einem Umtrunk mit Flying Buffet zusammen. Gereicht wurden neben Wein, Sekt und Bier salzige und süße Häppchen. Für viele Mitarbeiter eine Gelegenheit, sich auszutauschen und im lockeren Rahmen – außerhalb des Büros – zusammenzukommen. Mit dabei waren Verlagspräsidentin Carmen Serra, ihr Bruder Miquel Serra, Mit-Herausgeber von Ultima Hora, Paula Serra, die für audiovisuelle Medien verantwortlich zeichnet, die Chefredakteure und Ressortleiter der einzelnen Publikationen, Vertreter des Abonnenten-Clubs und der Anzeigensparte sowie zahlreiche Kollegen aus den Redaktionen, der Verwaltung, der Technik und dem Druckhaus.