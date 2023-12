Für zahlreiche Menschen auf Mallorca ist am Donnerstagmittag ein Traum wahr geworden. Sie haben in der spanischen Weihnachtslotterie gewonnen. Insgesamt 2,8 Millionen Euro hat "El Gordo" in diesem Jahr über die Insel regnen lassen. Gewinnerlose mit der Glücksnummer 88008 waren unter anderem in Pla de na Tesa, Son Ferriol, Can Picafort, Portals Nous, Peguera und Pollença verkauft worden, aber auch an der bei Hunderttausenden Deutschen beliebten Playa de Palma, dem sogenannten "Ballermann".

Um kurz nach 13 Uhr – so spät wie noch nie in der Geschichte der Lotterie – sangen zwei Schüler der San-Ildefonso-Schule die Gewinnzahl und die Gewinnsumme, wie bei der "Loteria de Navidad" üblich. Die Aufregung ist den beiden dabei deutlich anzusehen. Ähnliche Nachrichten Spanische Weihnachtslotterie: "Gordo"-Geldregen auch für Mallorca Für die Schulkinder ist die spanische Weihnachtslotterie eines der Highlights des Jahres. Und natürlich wünscht sich dabei jeder Schüler, die Gewinnernummer singen zu dürfen. Denn auf das Gordo-Los entfallen immerhin 4 Millionen Euro. Allerdings bekommen die meisten Lottospieler, die "der Dicke" trifft, "nur" 400.000 Euro, denn die meisten Spanier kaufen nur ein "Décimo", ein Zehntellos. Und: Auch das Finanzamt kommt ins Spiel, und zwar bei allen Gewinnen über 40.000 Euro. Sprich: Wer 400.000 Euro (1. Preis), 125.000 Euro (2. Preis) oder 50.000 Euro (3. Preis) gewinnt, muss von dem Teil, der den Freibetrag von 40.000 Euro übersteigt, 20 Prozent an den Staat abdrücken.