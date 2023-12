Wer auf Mallorca Weihnachten feiert, der wird an diesen Tagen vor allem mit viel Sonnenschein verwöhnt. Der erste Weihnachtsfeiertag beginnt inselweit sonnig und fast wolkenfrei. Nur in einigen Regionen, wie zum Beispiel im Tramuntana-Gebirge in Sóller, können sich gelegentlich harmlose Wolkenfelder bilden. Im Laufe des Tages steigt das Quecksilber dann auf Höchstwerte bis zu 17 Grad. Dabei scheint die Sonne bis zu acht Stunden. In der Nacht sinken die Werte dann auf 10 Grad.

Bei diesem Ausblick auf Andratx lässt sich das Weihnachtsfrühstück genießen. Den ersten Weihnachtstag verbringen die Inselresidenten und MM-Leser ganz unterschiedlich. Nach einem ausgiebigen Festtagsessen mit Freunden und Familie geht es für die meisten an die frische Luft. Auf dem Plan stehen ein Bummel entlang der Stadtmauer von Palma, ein ausgedehnter Spaziergang an der Strandpromenade von Port de Sóller mit Sonnenbad oder aber doch einfach nur eine Siesta in der Mittagssonne. MM-Katze Lilly lässt es an diesem Weihnachtstag eher ruhig angehen und entspannt in der Sonne. Nach einem Spaziergang geht es wieder zurück in das gemütliche Heim, wo alles weihnachtlich geschmückt ist. Neben den in vielen Ländern verbreiteten farbigen und schillernden Weihnachtsschmuck, kommen die mallorquinischen "Neules" eher schlicht daher. Doch wer genauer hinschaut, der merkt schnell, dass die aus Papier hergestellten Muster eine Kunst für sich sind. Die "Neules" gehören auf Mallorca zu Weihnachten dazu. Wer diesen Weihnachtstag lieber auf dem Sofa verbringen will, der hat auch noch in den kommenden Tagen die Möglichkeit das sonnige Wetter auf Mallorca auszunutzen. Nach Angaben des spanischen Wetterdienstes Aemet bleibt es weiterhin sonnig bei Temperaturen um die 16 Grad. Nachts sinken die Werte zwischen 7 und 10 Grad. Das sonnige Wetter eignet sich für einen Stadtbummel durch Palma. Der Dienstag beginnt in einigen Gebieten mit Nebelbänken, im Laufe des Tages klart es aber auf. Es werden bis zu acht Sonnenstunden erwartet, die Regenwahrscheinlichkeit liegt bei 10 Prozent. Auch am Mittwoch wird es freundlich auf der Insel, nur am Vormittage kann es hier und da noch bewölkt sein. Übrigens. Für Mutige ist auch immer noch ein Bad im Mittelmeer drin: Die Wassertemperatur liegt derzeit um die 16 Grad. In diesem Sinne: Feliz Navidad und Frohe Weihnachten!