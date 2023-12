Wer während der Weihnachtsfeiertage auf Mallorca unterwegs ist, der kommt in den Genuss, viel Sonne zu tanken. Für Heiligabend und den Ersten und Zweiten Weihnachtsfeiertag prognostiziert der spanische Wetterdienst Aemet viel Sonnenschein und Temperaturen um die 16 Grad. Dabei werden jeweils bis zu neun Sonnenstunden erwartet. Nur gelegentlich bilden sich einige harmlose Wolkenfelder, Regen wird nicht erwartet.

Der Donnerstag startet freundlich, in einigen Gebieten können sich Nebelbänke bilden. Die Temperaturen erreichen im Laufe des Tages Höchstwerte um 16 Grad. Nachts erwartet die Insel bei 14 Grad deutlich mildere Werte als in den vergangenen Tagen. So wurden waren in einigen Gemeinden Temperaturen unter dem Gefrierpunkt gemessen worden, so zum Beispiel in Campos bei -1 Grad und rund um das Kloster Lluc bei -3 Grad.

Am Freitag, an dem auch der kalendarische Winteranfang ansteht, ist mit ebenfalls mit viel Sonnenschein und ähnlichen Werten wie am Vortag zu rechnen. Dieser Wettertrend setzt sich auch an Weihnachten fort. Für Mutige ist dann sogar ein Bad im Mittelmeer möglich: Die Wassertemperatur beträgt dort um die 16 Grad.

Der spanische Wetterdienst hatte am Dienstag eine Langzeitprognose für die anstehenden Monate veröffentlicht. So sollen die Temperaturen im Winter auf Mallorca deutlich höher ausfallen als in dieser Jahreszeit normalerweise üblich.