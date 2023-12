Ein spannendes Wiedersehen nach 15 Jahren: Der aus der vierten Staffel der RTL-Doku-Soap "Bauer sucht Frau" bekannte Landwirt Georg Ackermann zieht nach Mallorca um. Das wurde zum Ende der 19. Staffel bekannt, die am ersten Weihnachtstag auf RTL ausgestrahlt wurde. Hier gab es einen Rücklick auf frühere Teiolnehmer der Sendung. Doch die TV-Zuschauer bekamen von Moderatorin Inka Bause noch weitere Einblicke in das Leben des 47-Jährigen aus Mittelhessen, für den sich seit seiner Teilnahme in der Sendung 2008 vieles getan hatte.

Der Bauer trennte sich nach nur wenigen Monaten von seiner damaligen Partnerin Carola, die er in der Kuppelshow kennenlernte. Sodann schaffte es Georg Ackermann, sein Übergewicht, das ihm im Alltag zu schaffen machte, in den Griff zu bekommen und er nahm 100 Kilo ab. Und optisch hat er auch noch andere Veränderungen durchgemacht: Er trägt nun eine Brille, hat jetzt einen Bart und seine Haare sind mittlerweile ergraut.

Georg ist in einer neuen Beziehung mit einer anderen Frau namens Irina und Patchwork-Vater eines kleinen Töchterchens, Aurora. Mit seiner neuen Familie wagt er nun den Schritt auf die Baleareninsel. Seinen Hof in Mittelhessen hat er bereits verkauft. In einem Interview mit RTL sagte er: "Wir haben auf Mallorca eine kleine Finca gekauft, und es sind von dort nur zehn Minuten bis zum Meer, wir haben sogar einen eigenen Pool".

Für den Bauern ist es der erste Umzug in seinem Leben. Die neue Finca ist etwas kleiner als sein Hof in der Bundesrepublik. Ganz wichtig ist jedoch, dass ein paar Möbel wie etwa das Sofa aus seiner deutschen Heimat mitkommen. "Wir wollen auf Mallorca in einer gewohnten Umgebung zusammensitzen und eine Flasche Wein trinken können", erklärte Ackermann. Selbst Ziegen und Schafe will er dort halten. Und vielleicht kommen auch ein paar Hühner mit…