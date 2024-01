Wenn die Heiligen Drei Könige aus dem Orient kommen, ist endlich richtig Weihnachten auf Mallorca. Denn traditionell bringen sie die Geschenke. Die Ankunft der Heiligen Drei Könige, die vielerorts mit Umzügen begangen wird, ist deshalb jedes Jahr ein Spektakel, das sich tausende Menschen ansehen. Diese Tradition wird jedes Jahr am 5. Januar gefeiert, der 2023 auf einen Freitag fällt. In vielen Orten Mallorcas wird die "Cabalgata de Reyes Magos" groß zelebriert. Der größte Umzug Mallorcas findet in der Inselhauptstadt Palma statt.

Vor allem für Kinder mit Familien ist dieses Event ein absolutes Muss, denn am nächsten Tag, dem 6. Januar, findet auch die Bescherung statt. An Heiligabend gibt es in Spanien anders als in Deutschland eigentlich keine Geschenke. Wie in jedem Jahr konnten die Kinder am Mittwoch bereits am Rathausplatz ihre Wunschzettel abgeben.

Kaspar, Melchior und Balthasar kommen dann am Freitag um 18 Uhr mit dem Schiff an der Alten Mole an und ziehen dann in einer riesigen, bunten Parade durch die Altstadt. Die Route wird folgendermaßen aussehen: Ankunft an der Alten Mole, danach über die Avinguda d'Antoni Maura, den Passeig del Born, die Plaça Rei Joan Carles I, Carrer de la Unió, la Rambla, Carrer del Baró de Pinopar, Avenida d'Alemanya, Via Roma, Carrer del Bisbe Campins, Carrer de Rubèn Dario, Passeig de Mallorca, Avinguda de Jaume III und wieder zur Plaça del Rei Joan Carles I.

Teile des offiziellen Zugs enden am Passeig del Born (Höhe Casal Solleric), von wo aus die Heiligen Drei Könige samt einiger Waggons weiterziehen und sich schließlich am Rathausplatz Plaça Cort an das Publikum wenden. Um den Dreikönigsumzug zu verfolgen, können sich die Zuschauer zum Beispiel am Rathausplatz, an der Plaça de la Reina, am Passeig Born, auf der Rambla oder am Paseo Mallorca positionieren.

Die geplante Route des Dreikönigsumzug führt durch Palmas Innenstadt.

Für die Parade werden die Wagen oft monatelang in liebervoller Handarbeit gebaut, Choreografien einstudiert und die Kostüme gebastelt. In diesem Jahr sind wieder rund 350 Menschen und 19 Wagen dabei und sie werden zirka 2000 Kilogramm Süßigkeit in der Menge verteilen. Zudem gibt es Feuerschlucker, Tanzeinlagen und ein buntes Rahmenprogramm. Auch wenn die Wettervorhersage für diesen Freitag Regen prognostiziert, soll der Dreikönigsumzug trotzdem stattfinden, so der Veranstalter gegenüber der spanischsprachigen MM-Schwesterzeitung Ultima Hora.