Zehn Jahre nach dem schweren Ski-Unfall von Ex-Formel-1-Weltmeister Michael Schumacher gibt es aus seiner Familie positive Neuigkeiten, die mit Mallorca verbunden sind. Seine Tochter, die 26-jährige Gina Schumacher, plant im Sommer 2024 eine Traumhochzeit mit ihrem Verlobten Iain Bethke (27) auf der Insel, wie die People-Zeitschrift "Bunte" berichtete.

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Gina Schumacher (@gina_schumacher)

Das Paar soll sich vor Jahren auf einem Reiterhof in Bergwangen in Baden-Württemberg kennengelernt haben. Später zogen die beiden Profireiter Medienberichten zufolge zusammen in die Schweiz und wohnen Medienberichten zufolge seit Ende 2022 auf der Ranch der Familie Schumacher in Texas.

Nun soll die Hochzeit des Paares auf dem luxuriösen Anwesen der Schumacher-Familie in den Bergen bei Port d'Andratx stattfinden. Sämtliche Zeremonien werden dabei unter freiem Himmel abgehalten. Auch der Dresscode für die im Anschluss geplante Party steht schon fest: Die Damen sollen in einem langen Kleid erscheinen, und die Herren im Anzug, doch darf dabei gerne – angesichts der sommerlichen Temperaturen – auf eine Krawatte verzichtet werden.

Eine Weddingplanerin aus Norddeutschland wird der Feier den letzten Schliff verleihen. Voraussichtlich ist das Kleid von Gina Schumacher im Boho-Stil gehalten. Das Ja-Wort werden sich die beiden Turteltauben unter einem Blumenbogen geben. Am Abend soll eine Countryband für heitere Stimmung sorgen.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Gina Schumacher (@gina_schumacher)

Das Familien-Grundstück in den Bergen über Port d'Andratx erwarb Corinna Schumacher im Jahr 2018 Medienberichten zufolge für rund 30 Millionen Euro. Ob Michael Schumacher bei der Hochzeit dabei sein wird, ist unklar.