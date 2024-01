Von Weihnachten bis kurz nach Neujahr war der deutsche Promi-Fotograf Uwe Erensmann für ein paar Tage auf seiner Lieblingsinsel Mallorca zu Besuch. Hier, in einem Hotel in Palmas Vorort Portitxol, wo er mit seiner Frau, der Pharma-Managerin Marion Bock, übernachtete, traf er bei einem Café con leche den MM-Redakteur zum Gespräch. "Für mich ist das Licht auf der Insel einzigartig, das sich hervorragend für Fashion-Shootings jeglicher Art eignet." Dem fügte der 59-Jährige noch weitere Details hinzu, die beinah wie Poesie klingen: "Das Zusammenspiel zwischen dem Meereslicht und dem Himmel, das sich farblich und optisch auch in der Altstadt präsentiert, ist einfach wunderbar."

Erensmann ist wohnhaft in Düsseldorf und zudem Teilinhaber des Modelabels "Puretoi", das hochwertige Bekleidung für Damen ab 40 produziert. Für ein Shooting seiner Modefirma war der Fotograf im März 2022 auf der Insel. "Wir haben Aufnahmen in der Nähe des Sant Francesc Hotel Singular gemacht, und hatten dabei ideale Bedingungen bei rund 20 Grad", erklärt der Deutsche. Eigentlich gebe es auf Mallorca im Frühjahr aufgrund der Lichtverhältnisse und Temperaturen die besten Bedingungen, ergänzte der Fotoprofi.

Erensmann, der eine eigene Foto-Presse-Agentur namens @uepress besitzt, wird für 90 Prozent seiner Aufträge fest gebucht. In den Anfängen waren es Arbeiten für das österreichische Luxusmagazin "Perfect Eagle Golf". Bald kamen namhafte Zeitschriften und Zeitungen wie "Gala", "Playboy", "Frau im Spiegel" und die "Bild-Zeitung" hinzu. Auch Agenturen wie Imago kaufen dem VIP-Fotografen seine Bilder ab, und manchmal kommt es vor, dass Erensmann erst nach der Veröffentlichung sieht, in welchen Illustrierten seine Fotos abgedruckt wurden.

"Eine der schönsten Storys 2022 war für mich ein Shooting mit der Influencerin Nina Meise auf der Spanischen Treppe in Rom. Ansonsten bin ich bei Pferderennen in Baden-Baden unterwegs, um Barone zu fotografieren und habe Marco Reus bei seinem Urlaub auf Sardinien abgelichtet", sagt der VIP-Fotograf. So gehören auch diverse High-Society-Veranstaltungen, Duft-Events und das Oktoberfest, wo er auf Evelyn Burdecki, Simone Ballack und Lilly Becker oder Cathy Hummels trifft, zu seinen Muss-Veranstaltungen.

„Tokio Hotel”-Star Bill Kaulitz bei einem Styling-Talk.

Erensmann, der zudem auch Künstler wie Otto Heinz Mack auf der Biennale in Venedig und Hollywood-Größen wie Richard Gere bei der Verleihung des Deutschen Nachhaltigkeitspreises ablichtete, sagt: "Ich mische überall etwas mit." Erst kürzlich wurde eines seiner Bilder, auf dem sich der deutsche Sänger Bill Kaulitz Make-up bei einer Messe der französischen Kosmetik-Kette Sephora aufträgt, als eines der Top-Entertainment-Fotos des Jahrs 2023 ausgewählt. Durch seinen Job komme Erensmann, wie er sagt, in Bereiche und an Promis heran, zu denen andere keinen Zugang hätten. "Das A und O hierbei ist für mich Diskretion. Ich mache keine Skandal-Geschichten, denn nur auf diese Weise vertrauen mir die VIPs", so der Star-Fotograf.

Selbstverständlich bietet auch die Sonneninsel die Kulisse für so manches glamouröse Event, auf dem Erensmann mit seiner Kamera dabei ist. So war der Düsseldorfer etwa im Sommer 2023 auf dem Schlagersterne-Event in Palmas Stierkampfarena zugegen – und seine Aufnahmen von Beatrice Egli, Howard Carpendale und Matthias Reim schmückten daraufhin so manche Zeitung und gingen viral.

In der Gerhardt Braun Gallery in der Balearenhauptstadt durfte Erensmann das "Wunderkind" der Kunstszene, Leon Löwentraut, ablichten. Bereits im August 2021 war er darüber hinaus bei der ersten Ausstellung von Noah Becker dabei. Dort schlugen neben dem talentierten Maler und DJ auch der dessen Vater, der frühere Tennis-Star Boris Becker und seine neue Gefährtin Lilian de Carvalho Monteiro, auf.

Sein Handwerk erlernte Erensmann in jungen Jahren bei der Sportfotografie, wo er etwa Teilnehmer des berühmten Rennens Tour de France in Düsseldorf und Fußballer bei Bundesliga-Spielen fotografierte. "Man muss nicht nur schnell sein. Auch ein gutes Auge und eine qualitativ hochwertige Kamera sind entscheidend", erklärt Erensmann. Aus diesem Grund ist der Profi für seine Einsätze bestens ausgerüstet und greift auf eine Canon EOS R3 zurück.

Im Laufe seines Berufslebens hat Erensmann den Wandel der Fotografie verfolgen können. „Ich habe es noch gelernt, in der Dunkelkammer zu entwickeln, was ich jetzt sehr zu schätzen weiß.” Im Umbruch der Fotografie von analog zu digital, und von Spiegelreflex zu spiegellosen Kameras habe sich dem Medienprofi zufolge vor allem eines gravierend verändert: Die Schnelligkeit, in der Bilder in Magazinen veröffentlicht werden.

"Von den Starfotografen, die früher zu jedem Rote-Teppich-Event fuhren, gibt es immer weniger", so Erensmann. Um zu den besten seines Faches zu gehören, kommt es für ihn neben Leidenschaft bei der Arbeit auf einige essenzielle Qualitäten an: "Es geht darum, den entscheidenden Moment einzufangen. Für mich steht die Person im Mittelpunkt, und das, was sie auszeichnet."