Bryan Adams ist nicht nur als gefeierter Rockstar in aller Welt unterwegs. Seit Ende der 1990er Jahre betätigt sich der in London lebende Kanadier auch erfolgreich als professioneller Fotograf. In einem Interview mit dem britischen Magazin „Classic Rock” verriet er kürzlich gar, dass er sich heute eigentlich in erster Linie als Fotograf sehe.

Mit der Kamera hat Adams viele andere Kreative und Menschen unserer Zeit fotografiert: berühmte Musiker, Schauspieler und Models, ebenso Sport-Ikonen und politische Persönlichkeiten, ganz zu schweigen von der britischen Königsfamilie. Sein Porträt von Queen Elizabeth II. und Prinz Philip befindet sich neben mehr als 20 anderen Porträts von ihm in der National Portrait Gallery in London. Aber nicht nur Promis bekam der als Philantrop bekannte Star vor die Kamera. Auch britische Kriegsversehrte und Obdachlose porträtierte er. Im Pueblo Español in Palma kann man unterdessen seine aktuelle Ausstellung „In Colour" besichtigen. Inspiriert von der Redensart, die Dinge durch die rosarote Brille zu sehen, machte sich Adams daran, bei einigen seiner Fotografien mit mehrfarbigem Plexiglas zu experimentieren, um ihnen eine andere Dimension zu verleihen. Das Ergebnis ist eine neue Herangehensweise und Interpretation von bereits bekannten Porträts. Sie zeigen zum Beispiel Kate Moss, Amy Winehouse und Mick Jagger, die hinter farbigen Gläsern in einem traumhaften Schwebezustand präsentiert werden. Dies verstärkt noch den Eindruck, dass die Stars wie hinter einer Leinwand sind – in einem gewissen Abstand zum Betrachter, aber auch irgendwie abgekapselt oder gar in ihrer Welt gefangen. „In Colour" hat im Pueblo Español zwar keine Weltpremiere, aber in der Sala Magna ist sie mit ihren 29 Exponaten zum ersten Mal überhaupt vollständig zu sehen. Die Ausstellung kann, außer an Neujahr, täglich von 10 bis 18 Uhr besichtigt werden und läuft bis Sonntag, 14. April. Der Eintritt ist frei.