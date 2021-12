Bryan Adams kommt nach Mallorca

Große Dinge zeichnen sich im Rock’n’Roll-Universum ab. Zum Beispiel das Album „So Happy It Hurts“ (So glücklich, dass es weh tut), das der kanadische Rockstar Bryan Adams im März 2022 auf den Markt werfen wird. Und das Beste: Am Sonntag, 17. Juli 2022, wird er sein neues Werk auf Mallorca live präsentieren.

Im Rahmen der Reihe „Garden Summer Picnic“ von Legends VIP wird Adams auf der Driving Range des Clubs Golf de Andratx in Camp de Mar auftreten – 22 Jahre nach seinem Auftritt in der Stierkampfarena in Palma.

Die Tickets für das Konzert in Camp de Mar sind ab diesem Donnerstag, 23. Dezember, um 12 Uhr im Handel. Für 55 bis 550 Euro sind sie bei legendsvip.com erhältlich.

Mit Adams kommt ein wahrer Gigant auf die Insel, der seit vier Jahrzehnten im Musikgeschäft ist, mehr als 100 Millionen Tonträger verkauft hat. Mit Hits wie „Summer Of ‘69“ und „(Everything I Do) I Do It For You“ wurde er weltberühmt. Bis heute sind seine Alben auf den vorderen Plätzen der Charts.