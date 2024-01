Das durch Besuche von US-Schauspieler Morgan Freeman und Spaniens König Felipe VI. international bekannt gewordene Restaurant "Sandro" in Palma de Mallorca ist deswegen zu einem äußerst lukrativen Betrieb geworden. Die Belegschaft sei mehr als verdreifacht worden, sagte der italienische Erfolgswirt Sandro Putignano der MM-Schwesterzeitung "Ultima Hora".

Vor genau einem Jahr hatte der zu einem Dreh auf der Insel weilende Weltklasseschauspieler Morgan Freeman das Restaurant gleich mehrfach mit seiner Anwesenheit beehrt. Er lobte damals ausdrücklich die Bolognese des Etablissements. Ebenfalls auf der Insel hielt sich die australische Spitzenmimin Nicole Kidman auf, die jedoch im "Sandro" nicht einkehrte. Vor Ostern tauchte aber noch der König dort auf, was von den Medien bereitwillig verbreitet wurde und dem Business des Wirtes Rückenwind verlieh.

"Es war ein davor und ein danach", sagte Wirt Sandro Putignano der "Ultima Hora". Im abgelaufenen Jahr habe man äußerst viel zu tun gehabt. Nach dem schon legendären Freeman-Besuch im Januar 2023 kehrten auch zahlreiche deutsche Gäste in das Restaurant ein. Gehofft wurde offenbar, prominenten Besuch zu erspähen.

Das Restaurant "Sandro" feiert im Jahr 2024 seinen zehnjähriges Bestehen. Es wird traditionell von nicht wenigen Politikern, Künstlern und Sportlern aufgesucht. Taucht ein Prominenter auf, nutzt der Betreiber dessen Anwesenheit in der Regel geschickt, um Selfies mit ihm zu machen, die er zwecks Eigenwerbung in den sozialen Netzwerken verbreitet. Der Tisch, an dem Morgan Freeman und Felipe speisten, wird Normalos bereitwillig gezeigt.